«Атлетик» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч ла лиги 22 января 2023 года
22 января в 18-м туре чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао примет «Реал». Игра пройдет на стадионе «Сан Мамес» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Арбитром назначен Хосе Санчес Мартинес.
«Реал» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 2.44, вероятность такого исхода — 41%. Ничья доступна за 3.50 (25%), успех «Атлетика» — за 2.90 (34%).
Ставка в 1000 рублей на успех гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 2440 рублей, а чистая прибыль составит 1440 рублей.
Считаете, что баски дома не уступят мадридцам? Вариант 1Х доступен за 1.60.
Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой — 1.90, ТМ 2.5 — за 1.98.
Обмен голами доступен за 1.73, условие «обе забьют — нет» — за 2.10.
Назначит ли судья в этом матче пенальти? Да — 2.85, нет — 1.39. На удаление коэффициент — 4.00.
На то, что «Реал» выиграет гонку до двух голов, котировка — 2.70. На «Атлетик» в таком случае можно поставить за 3.20.
Забьет ли Бензема девятый мяч в этом сезоне? На его точный удар коэффициент — 2.25. Винисиуса можно взять за 3.50.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Реал» Мадрид
По набранным в домашних матчах очкам «Атлетик» занимает высокое четвертое место: в девяти играх баски взяли 17 баллов. Также они очень мало пропускают (четыре гола) и забили 12 мячей (1.33 за 90 минут).
У «Реала» в последних матчах есть проблемы в обороне — сказываются травмы Алабы и Тчуамени. Мадридцы получили четыре гола в двух играх с «Вильярреалом» (3:2 и 1:2), три — от «Барсы» (1:3), один от «Валенсии» (1:1). «Атлетику» по силам отличиться на своем поле больше одного раза.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1) за 1.65 (в случае если «Атлетик» забьет один мяч, по ставке произойдет возврат).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2