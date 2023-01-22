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«Атлетик» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 22 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Атлетик» — «Реал» 22 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Карим Бензема.
Фото Global Look Press

22 января в 18-м туре чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао примет «Реал». Игра пройдет на стадионе «Сан Мамес» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Арбитром назначен Хосе Санчес Мартинес.

Испания. Лига 1. 18-й тур
22 янв, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Реал

«Реал» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 2.44, вероятность такого исхода — 41%. Ничья доступна за 3.50 (25%), успех «Атлетика» — за 2.90 (34%).

Ставка в 1000 рублей на успех гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 2440 рублей, а чистая прибыль составит 1440 рублей.

Считаете, что баски дома не уступят мадридцам? Вариант 1Х доступен за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой — 1.90, ТМ 2.5 — за 1.98.

Обмен голами доступен за 1.73, условие «обе забьют — нет» — за 2.10.

Назначит ли судья в этом матче пенальти? Да — 2.85, нет — 1.39. На удаление коэффициент — 4.00.

На то, что «Реал» выиграет гонку до двух голов, котировка — 2.70. На «Атлетик» в таком случае можно поставить за 3.20.

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Забьет ли Бензема девятый мяч в этом сезоне? На его точный удар коэффициент — 2.25. Винисиуса можно взять за 3.50.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 идет за 6.40;

  • успех «Реала» 1:0 — за 8.20;

  • 2:1 — за 8.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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«Ювентус» — «Аталанта»: где смотреть матч серии А 22 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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