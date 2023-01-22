22 января в 18-м туре чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао примет «Реал». Игра пройдет на стадионе «Сан Мамес» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Арбитром назначен Хосе Санчес Мартинес.

«Реал» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 2.44, вероятность такого исхода — 41%. Ничья доступна за 3.50 (25%), успех «Атлетика» — за 2.90 (34%).

Ставка в 1000 рублей на успех гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 2440 рублей, а чистая прибыль составит 1440 рублей.

Считаете, что баски дома не уступят мадридцам? Вариант 1Х доступен за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой — 1.90, ТМ 2.5 — за 1.98.

Обмен голами доступен за 1.73, условие «обе забьют — нет» — за 2.10.

Назначит ли судья в этом матче пенальти? Да — 2.85, нет — 1.39. На удаление коэффициент — 4.00.

На то, что «Реал» выиграет гонку до двух голов, котировка — 2.70. На «Атлетик» в таком случае можно поставить за 3.20.

Забьет ли Бензема девятый мяч в этом сезоне? На его точный удар коэффициент — 2.25. Винисиуса можно взять за 3.50.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом: