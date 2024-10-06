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«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: в прошлом сезоне «красные дьяволы» выиграли в Бирмингеме

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 6 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
Фото Getty Images

6 октября «Астон Вилла» примет «Манчестер Юнайтед» в седьмом туре чемпионата Англии. Матч пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Роберт Джонс даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
06 окт, 16:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Ман. Юнайтед

В букмекерской компании Winline назвали фаворитом «Астон Виллу»: победу хозяев оценили котировкой 2.18, это около 39% вероятности. На успех «МЮ» предложили котировку 2.95 (34%), на ничью — 3.65 (27%).

Аналитики ждут результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.40.

Опцию «обе забьют» дали за 1.47, обратный вариант доступен за 2.55.

Выигрыш «красных дьяволов» с форой (0) идет за 2.18. Этот же рынок на бирмингемцев имеется за 1.63.

Игорь Акинфеев (ЦСКА). ЦСКА проиграл «Динамо» на «ВТБ Арене» четыре раза подряд. В этом сезоне армейцы уступили в гостях только «Краснодару»

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

В прошлом сезоне «красные дьяволы» выиграли в Бирмингеме (2:1). Повторение такого исхода маловероятно: в нынешней кампании коллектив Эрика Тен Хага добился успеха на выезде лишь однажды — разгромил осевший в зоне вылета «Саутгемптон» (3:0). И едет на «Вилла Парк» в компании с четырехматчевой серией без побед. Парни Унаи Эмери наоборот находятся на подъеме: в середине недели прихлопнули «Баварию» в ЛЧ (1:0) и продлили отрезок без поражений до семи встреч. Шесть из них завершились триумфами. Кажется, ничья — это лучшее, на что может рассчитывать «МЮ».

При этом обе команды выступают результативно: «львы» пробили верх по голам в шести последних матчах из семи, манкунианцы — в шести из восьми. В очном поединке соперники почти наверняка продлят тренд.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.31.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
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 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
2
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
3
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
6
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
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9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
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 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
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