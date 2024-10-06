«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: в прошлом сезоне «красные дьяволы» выиграли в Бирмингеме
6 октября «Астон Вилла» примет «Манчестер Юнайтед» в седьмом туре чемпионата Англии. Матч пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Роберт Джонс даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.
В букмекерской компании Winline назвали фаворитом «Астон Виллу»: победу хозяев оценили котировкой 2.18, это около 39% вероятности. На успех «МЮ» предложили котировку 2.95 (34%), на ничью — 3.65 (27%).
Аналитики ждут результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.40.
Опцию «обе забьют» дали за 1.47, обратный вариант доступен за 2.55.
Выигрыш «красных дьяволов» с форой (0) идет за 2.18. Этот же рынок на бирмингемцев имеется за 1.63.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»
В прошлом сезоне «красные дьяволы» выиграли в Бирмингеме (2:1). Повторение такого исхода маловероятно: в нынешней кампании коллектив Эрика Тен Хага добился успеха на выезде лишь однажды — разгромил осевший в зоне вылета «Саутгемптон» (3:0). И едет на «Вилла Парк» в компании с четырехматчевой серией без побед. Парни Унаи Эмери наоборот находятся на подъеме: в середине недели прихлопнули «Баварию» в ЛЧ (1:0) и продлили отрезок без поражений до семи встреч. Шесть из них завершились триумфами. Кажется, ничья — это лучшее, на что может рассчитывать «МЮ».
При этом обе команды выступают результативно: «львы» пробили верх по голам в шести последних матчах из семи, манкунианцы — в шести из восьми. В очном поединке соперники почти наверняка продлят тренд.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.31.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
2
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
3
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
6
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|3 : 0
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|2 : 0
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1