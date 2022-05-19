19 мая 2022 года на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится перенесенный матч 18-го тура чемпионата Англии между аутсайдерами — «Астон Виллой» и «Бернли». Игра начнется в 22.00 по московскому времени. 14-ю и 18-ю команды сезона рассудит арбитр Пол Тирни.

«Астон Вилла» — фаворит у аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу Стивена Джеррарда и его ребят коэффициент 2.05, вероятность исхода — примерно 49%. На ничью котировка 3.50 (28%), а самая высокая — на успех «Бернли» — 3.80 (23%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 3500 рублей и поможет стать богаче на 2500 рублей.

В десяти очных матчах «Бернли» проиграл «Астон Вилле» только трижды. На то, что бордовые не уступят в ближайшей встрече, коэффициент 1.82.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.87.

При этом шансов на обмен голами больше, чем на чью-то сухую победу или на ничью 0:0. «Обе забьют» идет за 1.84, «обе забьют — нет» — за 1.96.

Последний раз пенальти в матче с участием этих команд был назначен в 2014-м — семь игр назад. На 11-метровый коэффициент 2.80, удаление можно взять за 6.00.

Аналитики хоть и считают «Астон Виллу» фаворитом, но сомневаются в ее победе. Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.50.

Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Бернли»

«Астон Вилла» уже сохранила прописку в премьер-лиге и может спокойно готовиться к важнейшему для судьбы всей АПЛ матчу против «Сити». Стивен Джеррард сделает «Ливерпуль» чемпионом, если остановит «горожан», и он обязательно постарается. Для этого нужно дать лидерам отдохнуть — команде предстоит выдержать 90-минутный прессинг команды Пепа Гвардиолы.

Плюс очки в предстоящем матче нужнее «Бернли». Бордовые бьются за выживание и еще могут спастись. Как показывает практика других чемпионатов, заведенные аутсайдеры очень часто устраивают сенсации под конец чемпионата: в России это происходит с «Уфой»; в Италии «Дженоа» побил «Ювентус», а «Венеция» добилась ничьей против «Ромы»; в Испании стоящие на вылет команды набрали семь баллов против «Вильярреала», «Реал Сосьедад» и «Реала» Мадрид.

Рекомендуемая ставка: «Бернли» не проиграет" за 1.82.