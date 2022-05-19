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«Астон Вилла» — «Бернли»: прогноз на матч АПЛ 19 мая 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Бернли» 19 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Мэтти Кэш («Астон Вилла»).
Фото Global Look Press

19 мая 2022 года на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится перенесенный матч 18-го тура чемпионата Англии между аутсайдерами — «Астон Виллой» и «Бернли». Игра начнется в 22.00 по московскому времени. 14-ю и 18-ю команды сезона рассудит арбитр Пол Тирни.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
19 мая, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Бернли

«Астон Вилла» — фаворит у аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу Стивена Джеррарда и его ребят коэффициент 2.05, вероятность исхода — примерно 49%. На ничью котировка 3.50 (28%), а самая высокая — на успех «Бернли» — 3.80 (23%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 3500 рублей и поможет стать богаче на 2500 рублей.

В десяти очных матчах «Бернли» проиграл «Астон Вилле» только трижды. На то, что бордовые не уступят в ближайшей встрече, коэффициент 1.82.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.87.

При этом шансов на обмен голами больше, чем на чью-то сухую победу или на ничью 0:0. «Обе забьют» идет за 1.84, «обе забьют — нет» — за 1.96.

Последний раз пенальти в матче с участием этих команд был назначен в 2014-м — семь игр назад. На 11-метровый коэффициент 2.80, удаление можно взять за 6.00.

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Аналитики хоть и считают «Астон Виллу» фаворитом, но сомневаются в ее победе. Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.50.

Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Бернли»

«Астон Вилла» уже сохранила прописку в премьер-лиге и может спокойно готовиться к важнейшему для судьбы всей АПЛ матчу против «Сити». Стивен Джеррард сделает «Ливерпуль» чемпионом, если остановит «горожан», и он обязательно постарается. Для этого нужно дать лидерам отдохнуть — команде предстоит выдержать 90-минутный прессинг команды Пепа Гвардиолы.

Плюс очки в предстоящем матче нужнее «Бернли». Бордовые бьются за выживание и еще могут спастись. Как показывает практика других чемпионатов, заведенные аутсайдеры очень часто устраивают сенсации под конец чемпионата: в России это происходит с «Уфой»; в Италии «Дженоа» побил «Ювентус», а «Венеция» добилась ничьей против «Ромы»; в Испании стоящие на вылет команды набрали семь баллов против «Вильярреала», «Реал Сосьедад» и «Реала» Мадрид.

Рекомендуемая ставка: «Бернли» не проиграет" за 1.82.

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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
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21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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