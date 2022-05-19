«Астон Вилла» — «Бернли»: прогноз на матч АПЛ 19 мая 2022 года
19 мая 2022 года на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится перенесенный матч 18-го тура чемпионата Англии между аутсайдерами — «Астон Виллой» и «Бернли». Игра начнется в 22.00 по московскому времени. 14-ю и 18-ю команды сезона рассудит арбитр Пол Тирни.
«Астон Вилла» — фаворит у аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу Стивена Джеррарда и его ребят коэффициент 2.05, вероятность исхода — примерно 49%. На ничью котировка 3.50 (28%), а самая высокая — на успех «Бернли» — 3.80 (23%).
Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 3500 рублей и поможет стать богаче на 2500 рублей.
В десяти очных матчах «Бернли» проиграл «Астон Вилле» только трижды. На то, что бордовые не уступят в ближайшей встрече, коэффициент 1.82.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.87.
При этом шансов на обмен голами больше, чем на чью-то сухую победу или на ничью 0:0. «Обе забьют» идет за 1.84, «обе забьют — нет» — за 1.96.
Последний раз пенальти в матче с участием этих команд был назначен в 2014-м — семь игр назад. На 11-метровый коэффициент 2.80, удаление можно взять за 6.00.
Аналитики хоть и считают «Астон Виллу» фаворитом, но сомневаются в ее победе. Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.50.
Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Бернли»
«Астон Вилла» уже сохранила прописку в премьер-лиге и может спокойно готовиться к важнейшему для судьбы всей АПЛ матчу против «Сити». Стивен Джеррард сделает «Ливерпуль» чемпионом, если остановит «горожан», и он обязательно постарается. Для этого нужно дать лидерам отдохнуть — команде предстоит выдержать 90-минутный прессинг команды Пепа Гвардиолы.
Плюс очки в предстоящем матче нужнее «Бернли». Бордовые бьются за выживание и еще могут спастись. Как показывает практика других чемпионатов, заведенные аутсайдеры очень часто устраивают сенсации под конец чемпионата: в России это происходит с «Уфой»; в Италии «Дженоа» побил «Ювентус», а «Венеция» добилась ничьей против «Ромы»; в Испании стоящие на вылет команды набрали семь баллов против «Вильярреала», «Реал Сосьедад» и «Реала» Мадрид.
Рекомендуемая ставка: «Бернли» не проиграет" за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0