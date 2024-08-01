Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:45

«Астана» — «Милсами»: опыт казахстанцев сыграет против молдаван

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Астана» — «Милсами» 1 августе 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

1 августа казахстанская «Астана» примет «Милсами» из Молдавии в ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций. Неделю назад команды разошлись миром (1:1). Игра на «Астана Арене» начнется в 17.00 по московскому времени по свистку французского рефери Рюдди Бюке. В России легально встречу не покажут.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
01 авг, 17:00. Astana Arena (Астана)
Астана
Милсами

Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: их победа предложена с котировкой 1.41, что около 69% вероятности. Успех молдавской команды доступен за 7.20 (11%) — это наименее ожидаемый результат встречи. Коэффициент на ничью — 4.70 (20%).

Проход «Астаны» в следующий раунд можно взять за 1.19, этот рынок на гостей представлен за 4.50.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода поединка включили только победы хозяев:

• 2:0 — за 5.80;

• 1:0 — за 6.20;

• 2:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.10.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.98, альтернативная опция дана за 1.83.

Юрий Гура, главный тренер &laquo;Шерифа&raquo;. «Эльфсборг» — «Шериф»: шведы привыкли забивать много

Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Милсами»

Коллектив из Казахстана — гораздо более опытный еврокубковый игрок. «Милсами» ни разу в истории не пробирался в групповую стадию и в последних трех сезонах стабильно вылетал в квалификации Лиги конференций. «Астана» же только в прошлом сезоне выступала в группе турнира. Также казахстанцы обладают куда более крепким составом: по данным Transfermarkt, стоимостью в 9,85 миллиона евро против 3,33 у противника. Парни Григория Бабаяна могли победить и в первой игре, но пропустили ответный мяч на 90-й минуте.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Астана
0
Читайте также
Маск задался вопросом о состоянии здоровья и местонахождении Байдена
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
В Нижний Тагил вылетели две авиабригады медиков для помощи пострадавшим при ЧП
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эльфсборг» — «Шериф»: шведы привыкли забивать много
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости