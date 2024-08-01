«Астана» — «Милсами»: опыт казахстанцев сыграет против молдаван
1 августа казахстанская «Астана» примет «Милсами» из Молдавии в ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций. Неделю назад команды разошлись миром (1:1). Игра на «Астана Арене» начнется в 17.00 по московскому времени по свистку французского рефери Рюдди Бюке. В России легально встречу не покажут.
Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: их победа предложена с котировкой 1.41, что около 69% вероятности. Успех молдавской команды доступен за 7.20 (11%) — это наименее ожидаемый результат встречи. Коэффициент на ничью — 4.70 (20%).
Проход «Астаны» в следующий раунд можно взять за 1.19, этот рынок на гостей представлен за 4.50.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода поединка включили только победы хозяев:
• 2:0 — за 5.80;
• 1:0 — за 6.20;
• 2:1 — за 7.20.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.10.
Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.98, альтернативная опция дана за 1.83.
Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Милсами»
Коллектив из Казахстана — гораздо более опытный еврокубковый игрок. «Милсами» ни разу в истории не пробирался в групповую стадию и в последних трех сезонах стабильно вылетал в квалификации Лиги конференций. «Астана» же только в прошлом сезоне выступала в группе турнира. Также казахстанцы обладают куда более крепким составом: по данным Transfermarkt, стоимостью в 9,85 миллиона евро против 3,33 у противника. Парни Григория Бабаяна могли победить и в первой игре, но пропустили ответный мяч на 90-й минуте.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.10.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0