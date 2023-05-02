Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

Аслан Карацев — Даниил Медведев: прогноз на матч ATP Мадрид 2 мая 2023 года

Прогноз на матч ATP Мадрид Аслан Карацев — Даниил Медведев 2 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

2 мая Даниил Медведев постарается впервые в карьере пройти в четвертьфинал «мастерса» в Мадриде. На пути у него будет стоять соотечественник, экс-третья ракетка России Аслан Карацев. Теннисисты выйдут на корт не раньше 13.20 по московскому времени. В России этот и другие матчи турнира не покажут. Счет личных встреч неожиданный — 3:1 в пользу Карацева.

Букайо Сака (&laquo;Арсенал&raquo;). «Арсенал» — «Челси»: Сака и Мартинелли оторвутся на парнях Лэмпарда за утраченное лидерство в АПЛ

Аналитики букмекерской компании Olimpbet больше верят в Медведева. На его победу доступен коэффициент 1.27, это приблизительно 78% вероятности исхода. Успех Карацева в то же время оценен в 3.80 (22%).

Ставка в 1000 рублей на Аслана в случае его триумфа принесет выигрыш в размере 3800 рублей.

Карацев брал хотя бы один сет во всех без исключения матчах против Медведева. На его торжество с любой партии в предстоящей встрече котировка — 1.94.

При этом эксперты предполагают, что Даниил пройдет дальше со счетом 2:0. Коэффициент на такой счет — 1.81.

Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.82, ТМ 21.5 — за 2.00.

Медведев и Карацев лишь раз добрались в личных встречах до тай-брейка — девять лет назад в Москве. На то, что в этот раз они разыграют 13-й гейм, котировка — 2.60. Противоположное условие оценено в 1.45.

Карен Хачанов. Карен Хачанов — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Мадрид 2 мая 2023 года

Прогноз и ставка на матч Аслан Карацев — Даниил Медведев

Возможно, Мадрид становится местом возрождения Аслана Карацева. Здесь с учетом квалификации он выиграл уже пять матчей — в последний раз настолько продолжительная победная серия в его исполнении случилась в начале 2022 года в Сиднее. Стоит отметить, что обыграл он довольно крепких соперников. Штруфф, Дьере и ван де Зандсхулп — крепкие середняки, а де Минаур вовсе входит в топ-20.

Грунт очень даже подходит Аслану, чего по-прежнему нельзя сказать о Медведеве. В третьем круге он с трудом прошел соотечественника Александра Шевченко, дважды отыграв брейк в решающей партии. Даниил позволил сопернику заработать 14 брейк-пойнтов.

Предыдущая встреча Медведева и Карацева на грунте в Риме в 2021 году запомнилась высказыванием, которое Даниилу припоминают до сих пор: «Нравится возиться в грязи, как собака? Я не осуждаю». Таким образом лидер российского тенниса негодовал по поводу итальянского грунта и в итоге проиграл Аслану в двух партиях — 2:6, 4:6. Сейчас Карацев снова в неплохом состоянии, а Медведеву не хватает собранности — он и сам подтвердил, что тяжело входит в матчи. Именно в первом сете Аслан может оформить задел, который позволит ему рассчитывать на проход в четвертьфинал.

Рекомендуемая ставка: победа Карацева с форой (+4.5) гейма за 1.67.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Аслан Карацев
Даниил Медведев
0
Читайте также
Девятилетний ребенок получил ожоги после употребления сока в кафе в Москве
Мать подозреваемого в убийстве дочери опровергла его виновность
Более 200 человек эвакуировали из Судана в Россию
«Спартак» победил «Динамо» в ретро-матче Победы
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Гусев ушел из СКА. День с Алексеем Шевченко
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Ждем седьмой матч
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карен Хачанов — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Мадрид 2 мая 2023 года

«Барселона» — «Осасуна»: прогноз на матч ла лиги 2 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости