Аслан Карацев — Даниил Медведев: прогноз на матч ATP Мадрид 2 мая 2023 года
2 мая Даниил Медведев постарается впервые в карьере пройти в четвертьфинал «мастерса» в Мадриде. На пути у него будет стоять соотечественник, экс-третья ракетка России Аслан Карацев. Теннисисты выйдут на корт не раньше 13.20 по московскому времени. В России этот и другие матчи турнира не покажут. Счет личных встреч неожиданный — 3:1 в пользу Карацева.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet больше верят в Медведева. На его победу доступен коэффициент 1.27, это приблизительно 78% вероятности исхода. Успех Карацева в то же время оценен в 3.80 (22%).
Ставка в 1000 рублей на Аслана в случае его триумфа принесет выигрыш в размере 3800 рублей.
Карацев брал хотя бы один сет во всех без исключения матчах против Медведева. На его торжество с любой партии в предстоящей встрече котировка — 1.94.
При этом эксперты предполагают, что Даниил пройдет дальше со счетом 2:0. Коэффициент на такой счет — 1.81.
Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.82, ТМ 21.5 — за 2.00.
Медведев и Карацев лишь раз добрались в личных встречах до тай-брейка — девять лет назад в Москве. На то, что в этот раз они разыграют 13-й гейм, котировка — 2.60. Противоположное условие оценено в 1.45.
Прогноз и ставка на матч Аслан Карацев — Даниил Медведев
Возможно, Мадрид становится местом возрождения Аслана Карацева. Здесь с учетом квалификации он выиграл уже пять матчей — в последний раз настолько продолжительная победная серия в его исполнении случилась в начале 2022 года в Сиднее. Стоит отметить, что обыграл он довольно крепких соперников. Штруфф, Дьере и ван де Зандсхулп — крепкие середняки, а де Минаур вовсе входит в топ-20.
Грунт очень даже подходит Аслану, чего по-прежнему нельзя сказать о Медведеве. В третьем круге он с трудом прошел соотечественника Александра Шевченко, дважды отыграв брейк в решающей партии. Даниил позволил сопернику заработать 14 брейк-пойнтов.
Предыдущая встреча Медведева и Карацева на грунте в Риме в 2021 году запомнилась высказыванием, которое Даниилу припоминают до сих пор: «Нравится возиться в грязи, как собака? Я не осуждаю». Таким образом лидер российского тенниса негодовал по поводу итальянского грунта и в итоге проиграл Аслану в двух партиях — 2:6, 4:6. Сейчас Карацев снова в неплохом состоянии, а Медведеву не хватает собранности — он и сам подтвердил, что тяжело входит в матчи. Именно в первом сете Аслан может оформить задел, который позволит ему рассчитывать на проход в четвертьфинал.
Рекомендуемая ставка: победа Карацева с форой (+4.5) гейма за 1.67.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5