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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: где смотреть бой 13 октября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция боя Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 13 октября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

В ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Он начнется приблизительно в 01.15 по московскому времени и в прямом эфире будет показан на Первом канале с 0.30 мск.

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Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у Бивола чуть больше шансов стать чемпионом. На его триумф можно поставить с коэффициентом 1.80, что примерно 55% вероятности исхода. Победу Бетербиева предложено взять за 2.26 (44%). Если бой завершится вничью, сыграет пари за 16.0 (1%).

На то, что бой продлится все 12 раундов, котировка 1.65. На то, что завершится досрочной победой одного из спортсменов, — 2.26.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Бетербиев и Бивол — самые сложные соперники в карьере друг друга. Победитель станет абсолютным чемпионом

Победа Бивола нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией доступна за 7.40. Те же условия на Бетербиева котируются значительно ниже — за 2.85.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 - : -
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 - : -
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
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Химки – Локомотив
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Динамо Мх – ЦСКА
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Локомотив

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Локомотив

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Бителло

Динамо

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Динамо Мх

 5 1 0
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