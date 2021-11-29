Прогнозы на спорт
Новости
Новости   //    Прогнозы на спорт

«Арсенал» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 29 ноября 2021 года

17:15
Зурико Давиташвили (слева) и Даниил Хлусевич. Фото ФК «Арсенал» Тула
Зурико Давиташвили (слева) и Даниил Хлусевич. Фото ФК «Арсенал» Тула
Теги:

29 ноября состоится матч 16-го тура РПЛ. В нем сыграют «Арсенал» и «Локомотив». Встреча пройдет в Туле на местном стадионе и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Маркус Гисдоль. «Арсенал» — «Локомотив»: команда Гисдоля отыграется за разгром в ЛЕ

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ видят московский «Локомотив» фаворитом матча. На успех столичной команды можно поставить с котировкой 2.10 — это примерно 47% вероятности. Ничью можно взять за 3.60 (26%), а успех «Арсенала» (27%) есть за 3.50.

Ф1(+1.5) доступна за 1.28, а Ф2(+1.5) — за 3.70.

Ставку «Арсенал» не проиграет" можно взять за 1.79.

При ставке в 1000 рублей на победу «Арсенала» потенциальная выплата составит 2100.

Ставка «Арсенал» не проиграет" есть в линии за 1.32.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.35. Удаление идет за 3.20.

Удаление и пенальти возможны за 6.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.90. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.97.

· ТБ 2 — 1.40;

· обе забьют: да — 1.72;

· точный счет: 1:1 — 6.70.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Локомотив

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Егор Сергеев все материалы автора
Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
Названы симптомы развития деменции
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры