29 ноября состоится матч 16-го тура РПЛ. В нем сыграют «Арсенал» и «Локомотив». Встреча пройдет в Туле на местном стадионе и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ видят московский «Локомотив» фаворитом матча. На успех столичной команды можно поставить с котировкой 2.10 — это примерно 47% вероятности. Ничью можно взять за 3.60 (26%), а успех «Арсенала» (27%) есть за 3.50.

Ф1(+1.5) доступна за 1.28, а Ф2(+1.5) — за 3.70.

Ставку «Арсенал» не проиграет" можно взять за 1.79.

При ставке в 1000 рублей на победу «Арсенала» потенциальная выплата составит 2100.

Ставка «Арсенал» не проиграет" есть в линии за 1.32.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.35. Удаление идет за 3.20.

Удаление и пенальти возможны за 6.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.90. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.97.

· ТБ 2 — 1.40;

· обе забьют: да — 1.72;

· точный счет: 1:1 — 6.70.