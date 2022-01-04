В Лондоне 6 января пройдет первый матч полуфинала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Арсенал» и партнер букмекерской компании БЕТСИТИ — «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс». Начало в 22.45. Трансляция пройдет на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы команд равны. На победу «Арсенала» предлагают коэффициент 2.60 или 37% вероятности. Успех команды Клоппа идет за 2.55 (38%). Ничью можно взять за 3.60 (25%).

Эксперты ждут результативную игру. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 1.70, на ТМ 2.5 за 2.15.

Фора (-1.5) на обе команды идет с одинаковым коэффициентом 4.70.

На проход «Ливерпуля» в финал дают коэффициент 1.50. Такую же ставку на «Арсенал» можно сделать за 2.59.