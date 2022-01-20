«Арсенал» — «Ливерпуль»: где смотреть матч 20 января онлайн в прямом эфире

20 января 2022 года в ответном полуфинале Кубка английской лиги «Арсенал» встретится с «Ливерпулем». Матч состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», начало — в 22.45. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 22.40.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер футбольного клуба АПЛ «Ливерпуля» — считает гостей фаворитами встречи. Вы можете сделать ставку на победу команды Клоппа с котировкой 2.02 — это примерно 48% вероятности. Ничья в матче, как и триумф «Арсенала», оценивается коэффициентом 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3700 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 2.75, а Ф2(0) — за 1.49.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.81, а ТМ 2.5 — за 2.06.

Шансы «Арсенала» отличиться дважды или более оцениваются коэффициентом 2.80.

Ждете, что «Ливерпуль» сумеет забить свыше одного мяча? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 1.90.

Не сомневаетесь, что обе команды отличатся минимум по два раза? Тогда вы можете сделать ставку на «каждая команда больше (1.5)» за 5.90.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.70, а удаления — 6.00.

Считаете, что в матче будет и пенальти, и удаление? Поставить на это можно за 11.0.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:1 — коэффициент 6.80;

· 0:1 — 7.80;

· 1:2 — 8.20.