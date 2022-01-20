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Сегодня, 19:15

«Арсенал» — «Ливерпуль»: где смотреть матч 20 января онлайн в прямом эфире

Матвей Леонов
Микель Артета.
Фото Reuters

20 января 2022 года в ответном полуфинале Кубка английской лиги «Арсенал» встретится с «Ливерпулем». Матч состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», начало — в 22.45. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 22.40.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер футбольного клуба АПЛ «Ливерпуля» — считает гостей фаворитами встречи. Вы можете сделать ставку на победу команды Клоппа с котировкой 2.02 — это примерно 48% вероятности. Ничья в матче, как и триумф «Арсенала», оценивается коэффициентом 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3700 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 2.75, а Ф2(0) — за 1.49.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.81, а ТМ 2.5 — за 2.06.

Шансы «Арсенала» отличиться дважды или более оцениваются коэффициентом 2.80.

Ждете, что «Ливерпуль» сумеет забить свыше одного мяча? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 1.90.

Не сомневаетесь, что обе команды отличатся минимум по два раза? Тогда вы можете сделать ставку на «каждая команда больше (1.5)» за 5.90.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.70, а удаления — 6.00.

Считаете, что в матче будет и пенальти, и удаление? Поставить на это можно за 11.0.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
20 янв, 22:45. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ливерпуль

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:1 — коэффициент 6.80;

· 0:1 — 7.80;

· 1:2 — 8.20.

Футбол
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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