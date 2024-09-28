«Арсенал» — «Лестер»: у «лис» нет ни одной победы в АПЛ после возвращения
28 сентября «Арсенал» примет «Лестер» в шестом туре АПЛ. Стартовый свисток судьи Сэмюэла Барротта прозвучит в 17.00 по московскому времени. Место встречи — стадион «Эмирейтс» в Лондоне. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе «Арсенала»: на парней Микеля Артеты предложили котировку 1.20, это около 80% вероятности. Успех «Лестера» оценили в 15.00 (7%), ничью — в 7.40 (13%).
Специалисты ждут результативного поединка: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.48, ТМ 2.5 — за 2.50.
Обмен меткими выстрелами дали за 2.20, обратный вариант доступен за 1.62.
Выигрыш «канониров» с форой (-2) идет за 1.92. Рынок Ф2 (+2) — за 1.88.
Наиболее вероятный точный счет игры, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу лондонцев. На этот итог представили коэффициент 5.40.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Лестер»
Потеря Мартина Эдегора сильно сказалась на созидательной игре «канониров»: в поединках с «Тоттенхэмом» и «Аталантой» команда Микеля Артеты оформила лишь один мяч. Следующие встречи в плане результативности сложились куда лучше: лондонцы дважды поразили ворота «Манчестер Сити», а в середине недели покуражились над «Болтоном» (5:1) в Кубке лиги.
Взламывать защиту «Лестера» будет куда сложнее, чем упражняться с обороной клуба из третьего дивизиона. Тем более «лисы» в этом сезоне относительно успешно противостояли топам: сдержали «Тоттенхэм» (1:1), а «Астон Вилле» уступили только с разницей в один мяч (1:2). Стоит ждать, что матч с «Арсеналом» тоже получится упорным.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 2.02 (если забьют ровно трижды — будет возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
9
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
10
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1