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«Арсенал» — «Лестер»: у «лис» нет ни одной победы в АПЛ после возвращения

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер» 28 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Джейми Варди («Лестер»).
Фото Getty Images

28 сентября «Арсенал» примет «Лестер» в шестом туре АПЛ. Стартовый свисток судьи Сэмюэла Барротта прозвучит в 17.00 по московскому времени. Место встречи — стадион «Эмирейтс» в Лондоне. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
28 сент, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Лестер

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе «Арсенала»: на парней Микеля Артеты предложили котировку 1.20, это около 80% вероятности. Успех «Лестера» оценили в 15.00 (7%), ничью — в 7.40 (13%).

Специалисты ждут результативного поединка: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.48, ТМ 2.5 — за 2.50.

Обмен меткими выстрелами дали за 2.20, обратный вариант доступен за 1.62.

Выигрыш «канониров» с форой (-2) идет за 1.92. Рынок Ф2 (+2) — за 1.88.

Наиболее вероятный точный счет игры, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу лондонцев. На этот итог представили коэффициент 5.40.

Вильмар Барриос и&nbsp;Эдуард Сперцян (&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;). «Краснодар» и «Зенит» — единственные, кто еще не проигрывал в РПЛ. Теперь они зарубятся за первое место в таблице

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Лестер»

Потеря Мартина Эдегора сильно сказалась на созидательной игре «канониров»: в поединках с «Тоттенхэмом» и «Аталантой» команда Микеля Артеты оформила лишь один мяч. Следующие встречи в плане результативности сложились куда лучше: лондонцы дважды поразили ворота «Манчестер Сити», а в середине недели покуражились над «Болтоном» (5:1) в Кубке лиги.

Взламывать защиту «Лестера» будет куда сложнее, чем упражняться с обороной клуба из третьего дивизиона. Тем более «лисы» в этом сезоне относительно успешно противостояли топам: сдержали «Тоттенхэм» (1:1), а «Астон Вилле» уступили только с разницей в один мяч (1:2). Стоит ждать, что матч с «Арсеналом» тоже получится упорным.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 2.02 (если забьют ровно трижды будет возврат).

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лестер
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
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27.09 19:00
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28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
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