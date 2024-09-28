28 сентября «Арсенал» примет «Лестер» в шестом туре АПЛ. Стартовый свисток судьи Сэмюэла Барротта прозвучит в 17.00 по московскому времени. Место встречи — стадион «Эмирейтс» в Лондоне. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе «Арсенала»: на парней Микеля Артеты предложили котировку 1.20, это около 80% вероятности. Успех «Лестера» оценили в 15.00 (7%), ничью — в 7.40 (13%).

Специалисты ждут результативного поединка: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.48, ТМ 2.5 — за 2.50.

Обмен меткими выстрелами дали за 2.20, обратный вариант доступен за 1.62.

Выигрыш «канониров» с форой (-2) идет за 1.92. Рынок Ф2 (+2) — за 1.88.

Наиболее вероятный точный счет игры, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу лондонцев. На этот итог представили коэффициент 5.40.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Лестер»

Потеря Мартина Эдегора сильно сказалась на созидательной игре «канониров»: в поединках с «Тоттенхэмом» и «Аталантой» команда Микеля Артеты оформила лишь один мяч. Следующие встречи в плане результативности сложились куда лучше: лондонцы дважды поразили ворота «Манчестер Сити», а в середине недели покуражились над «Болтоном» (5:1) в Кубке лиги.

Взламывать защиту «Лестера» будет куда сложнее, чем упражняться с обороной клуба из третьего дивизиона. Тем более «лисы» в этом сезоне относительно успешно противостояли топам: сдержали «Тоттенхэм» (1:1), а «Астон Вилле» уступили только с разницей в один мяч (1:2). Стоит ждать, что матч с «Арсеналом» тоже получится упорным.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 2.02 (если забьют ровно трижды — будет возврат).

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