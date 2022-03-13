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Сегодня, 15:15

«Арсенал» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ 13 марта

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер»
Виталий Пудздрав
Букайо Сака.
Фото Reuters

13 марта «Лестер» отправится в гости к «Арсеналу» в рамках программы 29-го тура АПЛ. Очная встреча команд пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», начало — в 19.30.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
13 мар, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Лестер

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу лондонского «Арсенала» можно за 1.52 — это около 63% вероятности. Триумф «Лестера» оценивается коэффициентом 6.00 (16%), а ничья — 4.70 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Лестера» можно выиграть 6000 рублей в случае успеха коллектива Брендана Роджерса.

Поставить на то, что «Лестер» не проиграет, можно за 2.65.

Ф1(-1) идет за 1.87, а Ф2(+1) — за 2.00.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов тотала голов на матч — к примеру:

  • тотал больше 2.5 идет за 1.62, а ТМ 2.5 — за 2.30;

  • тотал больше 3.5 идет за 2.55, а ТМ 2.5 — за 1.51;

  • тотал больше 4.5 идет за 4.50, а ТМ 4.5 — за 1.20.

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Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.74. Противоположный исход оценивается котировкой 2.10.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 7.70.

Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лестер
0
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«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и ставки на матч РПЛ 13 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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