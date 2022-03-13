13 марта «Лестер» отправится в гости к «Арсеналу» в рамках программы 29-го тура АПЛ. Очная встреча команд пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», начало — в 19.30.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу лондонского «Арсенала» можно за 1.52 — это около 63% вероятности. Триумф «Лестера» оценивается коэффициентом 6.00 (16%), а ничья — 4.70 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Лестера» можно выиграть 6000 рублей в случае успеха коллектива Брендана Роджерса.

Поставить на то, что «Лестер» не проиграет, можно за 2.65.

Ф1(-1) идет за 1.87, а Ф2(+1) — за 2.00.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов тотала голов на матч — к примеру:

тотал больше 2.5 идет за 1.62 , а ТМ 2.5 — за 2.30 ;

тотал больше 3.5 идет за 2.55 , а ТМ 2.5 — за 1.51 ;

тотал больше 4.5 идет за 4.50, а ТМ 4.5 — за 1.20.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.74. Противоположный исход оценивается котировкой 2.10.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 7.70.