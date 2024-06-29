Аргентина — Перу: «Альбиселесте» справится с аутсайдером группы даже без Месси
30 июня в третьем туре Копа Америка-2024 лидирующая в группе А Аргентина сыграет с аутсайдером — Перу. Поединок пройдет на «Хард Рок Стэдиум» в Майами и начнется в 3.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-кинотеатр «Okko». Другие участники квартета — Канада и Чили — сразятся за вторую строчку группы.
Аналитики склоняются к победе «Альбиселесте». На успех Аргентины можно поставить с коэффициентом 1.51, вероятность такого исхода — примерно 65%. Ничья доступна за 4.24 (23%), триумф Перу — за 7.47 (12%).
На то, что команда Хорхе Фоссати наберет очки (Х2), предложено поставить за 2.68.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.13, ТМ 2.5 — в 1.75. Обмен голами идет за 2.34, обратный рынок — за 1.62.
Эксперты считают, что наиболее вероятна победа «Альбиселесте» со счетом 1:0. На этот результат дали котировку 5.64.
Прогноз и ставка на матч Аргентина — Перу
Аргентина досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки, не пропустив ни одного мяча за первые два тура и доминировав в матче против Чили (1:0, 22-3 по ударам). В игре против Перу Аргентина даст шанс резервистам и сыграет без Месси, что вряд ли повлияет на исход. Сборная Перу испытывает трудности в атаке и не забила ни одного гола в первых двух турах. Очные встречи с 2017 года показывают, что между Аргентиной и Перу редко забивается более двух голов, поэтому можно ожидать низовую игру.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.75.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -