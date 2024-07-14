Аргентина — Колумбия: Месси, Ди Мария и Хамес готовы к последнему танцу на Кубке Америки
15 июля в США пройдет финал Кубка Америки — трофей разыграют сборные Аргентины и Колумбии. Поединок состоится в Майами на «Хард Рок Стэдиум». Стартовый свисток бразильского арбитра Рафаэла Клауса прозвучит в 03.00 по московскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Аналитики считают фаворитами действующих чемпионов Копы: поставить на триумф аргентинцев можно за 2.15, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш команды Нестора Лоренсо оценен в 4.40 (23%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 2.95 (34%).
Хамес Родригес и компания прошли всю дистанцию турнира без поражений. Котировка на то, что Колумбия не уступит в основное время, — 1.72.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.70, ТМ 2.5 — за 1.47.
На «обе забьют» дали коэффициент 2.30, обратный рынок представлен за 1.62.
Бело-голубые не пропустили в четырех матчах Кубка Америки из пяти. «Сухарь» в исполнении Эмилиано Мартинеса можно взять за 2.10.
Прогноз и ставка на матч Аргентина — Колумбия
Беспроигрышная серия команды Нестора Лоренсо составляет 28 матчей — в 22 из них колумбийцы победили. Последней сборной, которая нанесла поражение «Лос кафетерос», была как раз Аргентина — это случилось 2 февраля 2022 года в квалификации ЧМ-2022 (0:1). Интересно, что после этого соперники не встречались — очная разборка в отборе ЧМ-2026 состоится в сентябре.
Несмотря на монструозную серию Колумбии, которая включает 12 триумфов в 13 предыдущих играх, явными фаворитами финала остаются парни Лионеля Скалони. Они — действующие чемпионы мира и действующие чемпионы Копы. Бело-голубые по-прежнему добывают результат неэффектно, но эффективно: все поединки нынешнего Кубка Америки с их участием получились «низовыми», зато в четырех матчах из пяти аргентинцы не пропустили. Анхель Ди Мария и Лионель Месси хотят красиво закончить карьеру в сборной — помешать их планам не сможет даже набравший потрясающую форму Хамес Родригес.
Рекомендуемая ставка: победа Аргентины и ТМ 3.5 за 2.45.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -