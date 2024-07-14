«Аргентина найдет ключ к воротам колумбийцев». Прогноз Адамяна на финал Кубка Америки
В ночь с 14 на 15 июля состоится финал Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии, начало матча — в 03.00 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.
В какой форме Аргентина
Аргентина близка к тому, чтобы во второй раз подряд победить в Кубке Америки. Сборная уверенно преодолела групповой этап, в котором одержала победу во всех трех матчах: 2:0 с Канадой, 1:0 с Чили и 2:0 с Перу. Плей-офф «Альбиселесте» начали с поединка против Эквадора, исход которого решился в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:2). В полуфинале коллектив Лионеля Скалони вновь встретился с канадцами, повторив результат предыдущей очной встречи (2:0).
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В какой форме Колумбия
Колумбия — одна из самых ярких команд текущего розыгрыша Кубка Америки. Сборная заняла первое место в своей группе, опередив в ней Бразилию. Турнир начался для колумбийцев с победы над Парагваем (2:1). Затем подопечные Нестора Лоренсо отпраздновали успех в поединке с Коста-Рикой (3:0), а в последнем туре «кофейщики» разошлись миром с бразильцами (1:1).
В плей-офф Колумбия стартовала с крупной победы над Панамой (5:0). В полуфинале сборная была менее результативна, однако это не помешало ей пройти дальше: 1:0 с Уругваем. Стоит отметить, что противостояние с уругвайцами колумбийцы завершали вдесятером. В конце первого тайма вторую желтую карточку получил Даниэль Муньос, который по этой причине пропустит финальную встречу с Аргентиной.
Аргентина — Колумбия: статистика личных встреч
В последний раз команды встречались друг с другом в квалификации к чемпионату мира-2022, в которой Аргентина минимально обыграла Колумбию у себя дома (1:0). Предыдущий очный поединок состоялся в полуфинале Кубка Америки-2021, где аргентинцы также оказались удачливее. В том противостоянии «Альбиселесте» победили своего оппонента в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:2 пен.).
Аргентина — неудобный соперник для Колумбии. В 10 последних личных встречах колумбийцы лишь однажды праздновали успех, тогда как аргентинцы — четырежды. Половина из этих противостояний завершилась вничью в основное время.
Прогноз Карена Адамяна на матч Аргентина — Колумбия 15 июля
«Аргентина подходит к предстоящему финалу в статусе главного фаворита, что неудивительно, ведь «Альбиселесте» — действующие чемпионы мира и победители последнего розыгрыша Кубка Америки. Однако списывать Колумбию со счетов я бы не стал. Коллектив Нестора Лоренсо уже доказал, что может доставить проблемы любой команде, будь то Бразилия или Уругвай. К тому же это финал, в котором случиться может что угодно.
Впрочем, я думаю, что «Альбиселесте» найдут ключ к воротам колумбийцев. На этой Копе подопечным Лионеля Скалони не раз удавалось взломать даже самые крепкие оборонительные редуты соперника, благодаря чему аргентинцы в каждом из матчей одержали победу как минимум в одном из таймов», — заявил Адамян.
«Аргентина выиграет хотя бы один тайм» — такое условие в букмекерской компании FONBET можно взять с коэффициентом 1.70.
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9
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11
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13
|Пари НН
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14
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15
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16
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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Химки – Динамо Мх
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Пари НН – Рубин
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