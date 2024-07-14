15 июля сборные Аргентины и Колумбии встретятся в финале Кубка Америки. Он состоится на «Хард Рок Стэдиум» в Майами и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный судья — Рафаэл Клаус из Бразилии. Трансляция матча пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Букмекеры не сомневаются в победе коллектива Лионеля Скалони: поставить на бело-голубых можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 43% вероятности. Котировка на успех сборной Колумбии — 4.40 (23%). Ничья идет за 2.95 (34%).

Выигрыш аргентинцев с форой (0) имеется за 1.45. Аналогичная опция на команду Нестора Лоренсо ждет вас за 2.80.

Специалисты не верят, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.70, ТМ 2.5 — за 1.47.

Рынок на то, что соперники огорчат друг друга, представлен за 2.30. На «обе забьют — нет» дали 1.62.

Индивидуальный тотал Аргентины больше 1.5 мяча оценили в 2.70. Действующие чемпионы Копы поразили чужие ворота чаще одного раза в трех играх нынешнего турнира из пяти.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча указывают на победу бело-голубых или ничью по итогам 90 минут: