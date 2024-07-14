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Аргентина — Колумбия: где смотреть матч Кубка Америки 15 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Америки Аргентина — Колумбия 15 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Хамес Родригес (сборная Колумбии).
Фото Getty Images

15 июля сборные Аргентины и Колумбии встретятся в финале Кубка Америки. Он состоится на «Хард Рок Стэдиум» в Майами и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный судья — Рафаэл Клаус из Бразилии. Трансляция матча пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Кубок Америки. Финал
15 июл, 03:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
Колумбия

Букмекеры не сомневаются в победе коллектива Лионеля Скалони: поставить на бело-голубых можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 43% вероятности. Котировка на успех сборной Колумбии — 4.40 (23%). Ничья идет за 2.95 (34%).

Выигрыш аргентинцев с форой (0) имеется за 1.45. Аналогичная опция на команду Нестора Лоренсо ждет вас за 2.80.

Специалисты не верят, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.70, ТМ 2.5 — за 1.47.

Рынок на то, что соперники огорчат друг друга, представлен за 2.30. На «обе забьют — нет» дали 1.62.

Джуд Беллингем (сборная Англии). Испания — маэстро атакующего футбола, Англия — королева камбэков. Финал Евро получится очень ярким

Индивидуальный тотал Аргентины больше 1.5 мяча оценили в 2.70. Действующие чемпионы Копы поразили чужие ворота чаще одного раза в трех играх нынешнего турнира из пяти.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча указывают на победу бело-голубых или ничью по итогам 90 минут:

  • 1:0 — за 5.50;
  • 0:0 — за 5.50;
  • 1:1 — за 6.00.
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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