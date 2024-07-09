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Аргентина — Канада: Месси приблизится к еще одному трофею в сборной

Прогноз на полуфинал Кубка Америки Аргентина — Канада 10 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Лионель Месси в сборной Аргентины по футболу.
Фото Getty Images

Аргентина в полуфинале Кубка Америки встретится с Канадой, которая впервые дошла до такой стадии. Игра пройдет на стадионе «Метлайф» и начнется в 03.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — чилиец Пьеро Маса Гомес. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Кубок Америки. 1/2 финала
10 июл, 03:00. MetLife Stadium (Нью-Джерси)
Аргентина
Канада

Букмекеры видят Аргентину однозначным фаворитом: ее победа в основное время доступна с котировкой 1.39, что составляет приблизительно 70% вероятности. Выигрыш «Кэнакс» можно взять за 9.60 (10%), даже ничья идет с гораздо более низким коэффициентом 4.90 (20%).

Аналитики не сомневаются в проходе «Альбиселесте» в финал: поставить на это можно за 1.19. Такой рынок на Канаду дан за 5.08.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи включили только победы подопечных Лионеля Скалони:

• 1:0 и 2:0 — за 4.80;

• 3:0 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.83.

Рынок «обе забьют» идет за 2.50, противоположное условие дано за 1.56.

Лионель Месси в&nbsp;сборной Аргентины по&nbsp;футболу. Месси находится в тени двух Мартинесов. Но Канада не остановит его на пути к финалу

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Канада

Аргентина выглядит намного предпочтительней: еще никому не проиграла и пропустила лишь один мяч за четыре игры — от Эквадора в четвертьфинале (1:1). Канада же с трудом вышла в плей-офф: набрала четыре очка и далее додавила Венесуэлу только в серии пенальти. К тому же у североамериканцев серьезные проблемы в атаке — жалкие два гола за четыре матча. Команды встречались и на групповом этапе — «Альбиселесте» легко победили всухую (2:0).

Рекомендуемая ставка: забьет только Аргентина за 1.94.

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1
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
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