Аргентина — Канада: Месси приблизится к еще одному трофею в сборной
Аргентина в полуфинале Кубка Америки встретится с Канадой, которая впервые дошла до такой стадии. Игра пройдет на стадионе «Метлайф» и начнется в 03.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — чилиец Пьеро Маса Гомес. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Букмекеры видят Аргентину однозначным фаворитом: ее победа в основное время доступна с котировкой 1.39, что составляет приблизительно 70% вероятности. Выигрыш «Кэнакс» можно взять за 9.60 (10%), даже ничья идет с гораздо более низким коэффициентом 4.90 (20%).
Аналитики не сомневаются в проходе «Альбиселесте» в финал: поставить на это можно за 1.19. Такой рынок на Канаду дан за 5.08.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи включили только победы подопечных Лионеля Скалони:
• 1:0 и 2:0 — за 4.80;
• 3:0 — за 7.20.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.83.
Рынок «обе забьют» идет за 2.50, противоположное условие дано за 1.56.
Прогноз и ставка на матч Аргентина — Канада
Аргентина выглядит намного предпочтительней: еще никому не проиграла и пропустила лишь один мяч за четыре игры — от Эквадора в четвертьфинале (1:1). Канада же с трудом вышла в плей-офф: набрала четыре очка и далее додавила Венесуэлу только в серии пенальти. К тому же у североамериканцев серьезные проблемы в атаке — жалкие два гола за четыре матча. Команды встречались и на групповом этапе — «Альбиселесте» легко победили всухую (2:0).
Рекомендуемая ставка: забьет только Аргентина за 1.94.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -