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Аргентина — Канада: где смотреть полуфинал Кубка Америки 10 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция полуфинала Кубка Америки Аргентина — Канада 10 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Лаутаро Мартинес, сборная Аргентины.
Фото Getty Images

10 июля в полуфинале Кубка Америки встретятся Аргентина и Канада. Игра на стадионе «Метлайф» начнется в 03.00 по московскому времени. Работать на матче будет судейская бригада чилийца Пьеро Маса Гомеса. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Кубок Америки. 1/2 финала
10 июл, 03:00. MetLife Stadium (Нью-Джерси)
Аргентина
Канада

Букмекеры гораздо вышел оценили шансы аргентинцев: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.39, что примерно 70% вероятности. Успех североамериканцев доступен с котировкой 9.60 (10%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья идет за 4.90 (20%).

Аналитики не сомневаются в проходе «Альбиселесте» в финал: поставить на это можно за 1.19. Такой рынок на Канаду дан за 5.08.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи включили только победы подопечных Лионеля Скалони:

• 1:0 и 2:0 — за 4.80;

• 3:0 — за 7.20.

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Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.83.

Рынок «обе забьют» идет за 2.50, противоположное условие дано за 1.56.

Комбинированная ставка на победу Аргентины и тотал больше 2.5 гола доступна с котировкой 2.32.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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