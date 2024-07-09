Аргентина — Канада: где смотреть полуфинал Кубка Америки 10 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
10 июля в полуфинале Кубка Америки встретятся Аргентина и Канада. Игра на стадионе «Метлайф» начнется в 03.00 по московскому времени. Работать на матче будет судейская бригада чилийца Пьеро Маса Гомеса. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Букмекеры гораздо вышел оценили шансы аргентинцев: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.39, что примерно 70% вероятности. Успех североамериканцев доступен с котировкой 9.60 (10%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья идет за 4.90 (20%).
Аналитики не сомневаются в проходе «Альбиселесте» в финал: поставить на это можно за 1.19. Такой рынок на Канаду дан за 5.08.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи включили только победы подопечных Лионеля Скалони:
• 1:0 и 2:0 — за 4.80;
• 3:0 — за 7.20.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.83.
Рынок «обе забьют» идет за 2.50, противоположное условие дано за 1.56.
Комбинированная ставка на победу Аргентины и тотал больше 2.5 гола доступна с котировкой 2.32.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -