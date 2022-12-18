Прогнозы на спорт
Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Аргентина — Франция: прогноз на матч чемпионата мира 18 декабря 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Аргентина — Франция 18 декабря 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Уго Льорис.
Фото Global Look Press

18 декабря сборная Франции попробует защитить титул чемпиона мира — в финале «Трехцветные» сойдутся с командой Аргентины. Матч начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Лусаил», в прямом эфире посмотреть его можно будет на сайте matchtv.ru, а также телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

Букмекерская компания БЕТСИТИ не определилась с фаворитом: коэффициент на победу команд одинаковый — 2.85, или 35% вероятности. Ничья доступна за 3.10 (30%).

При ставке в 1000 рублей на успех Франции или Аргентины в случае положительного исхода выплата составит 2850 рублей.

Поставить на то, что аргентинцы не проиграют в основное время, можно за 1.48.

На чемпионство Аргентины и Франции коэффициент идентичный — 1.95.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.95, Ф2(0) — также за 1.95.

Прошлый финал с участием французов закончился сверхрезультативно (4:2). Ситуация повторится? Оформите ставку на тотал больше 2.5 мяча за 2.50.

Эксперты не ждут обмена голами — вариант «обе забьют» они оценили в 2.10.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 5.90.

Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и&nbsp;Оливье Жиру. Месси и Мбаппе обязательно забьют, но кто еще способен на гол в финале ЧМ-2022?

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Франция

В этом матче однозначно нужно ставить на голы, поскольку в составах обеих команд есть гениальные голеадоры. Лео Месси, Хулиан Альварес, Килиан Мбаппе и Оливье Жиру на всю компанию забили 18 мячей на турнире, на их счету несколько дублей и отличная реализация пенальти. При этом у Франции не самая надежная оборона (не пропустили лишь в одной встрече). У Аргентины дела чуть лучше, но и у них случались провалы (против саудовцев и голландцев). Средняя защита плюс великолепные форварды позволят командам обменяться голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.

1
0
Читайте также
Сборным России возвращают флаг. Но нападки ВАДА это не ослабит
Норвежцы требуют не пускать наших лыжников на ЧМ. Довольны отсутствием конкуренции?
NYT заявила об усилиях США предотвратить покушение на генерала Герасимова
Стала известна предположительная причина гибели хоккеиста Казбекова
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арман Царукян — Дамир Исмагулов: где смотреть бой UFC 18 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Аргентина — Франция: кто станет лучшим игроком финала чемпионата мира 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости