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Аргентина — Боливия: два последних матча квалификации ЧМ-2026 принесли «Альбиселесте» поражение и ничью

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Аргентина — Боливия 16 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Лионель Месси (сборная Аргентины).
Фото Getty Images

16 октября в 10-м туре квалификации чемпионата мира-2026 встретятся сборные Аргентины и Боливии. Игра состоится в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль» и стартует в 3.00 по московскому времени. За порядком проследит перуанский судья Кевин Ортега. Телеканал «Матч! Футбол 1» начнет прямой эфир с 2.50 мск.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
16 окт, 03:00. Estadio Monumental (Буэнос-Айрес)
Аргентина
Боливия

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе аргентинцев: поставить на действующих чемпионов мира можно с коэффициентом 1.06, это около 88% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 29.0 (3%), ничья — за 11.0 (9%).

«Альбиселесте» обыграла Боливию четыре раза подряд — трижды это произошло с разгромным счетом. Верите в сенсацию? Опция Х2 идет за 7.98.

Специалисты считают, что игра получится результативной: тотал больше 3.5 мяча оценили в 1.77, ТМ 3.5 — в 2.03. При этом в линии нет рынка «обе забьют» и обратного варианта.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на триумф команды Лионеля Скалони с сухим счетом:

  • 3:0 — за 5.20;

  • 2:0 — за 5.80;

  • 4:0 — за 6.00.

Ламин Ямаль (сборная Испании). Испания показала, что готова к жизни без Карвахаля и Родри. Но перед игрой с Сербией чемпионы Европы потеряли еще и Ямаля

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Боливия

В двух предыдущих турах квалификации ЧМ-2026 команда Лионеля Скалони набрала лишь один балл — уступила Колумбии (1:2) и разошлась вничью с Венесуэлой (1:1). Зеленые, наоборот, выиграли трижды подряд с общим счетом 7:2 и поднялись на шестое место в таблице. Правда, «Альбиселесте» все равно является безоговорочным фаворитом: в первом круге аргентинцы взяли три очка в Ла-Пасе (3:0) и довели победную серию в противостоянии с боливийцами до четырех встреч. В трех случаях Лео Месси и компания громили соперника. Но на этот раз добиться успеха с крупным результатом вряд ли получится: к этому не располагает ни собственное состояние, ни форма коллектива Оскара Вильегаса.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 2.03.

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2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
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 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
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