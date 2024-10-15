16 октября в 10-м туре квалификации чемпионата мира-2026 встретятся сборные Аргентины и Боливии. Игра состоится в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль» и стартует в 3.00 по московскому времени. За порядком проследит перуанский судья Кевин Ортега. Телеканал «Матч! Футбол 1» начнет прямой эфир с 2.50 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе аргентинцев: поставить на действующих чемпионов мира можно с коэффициентом 1.06, это около 88% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 29.0 (3%), ничья — за 11.0 (9%).

«Альбиселесте» обыграла Боливию четыре раза подряд — трижды это произошло с разгромным счетом. Верите в сенсацию? Опция Х2 идет за 7.98.

Специалисты считают, что игра получится результативной: тотал больше 3.5 мяча оценили в 1.77, ТМ 3.5 — в 2.03. При этом в линии нет рынка «обе забьют» и обратного варианта.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на триумф команды Лионеля Скалони с сухим счетом:

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Боливия

В двух предыдущих турах квалификации ЧМ-2026 команда Лионеля Скалони набрала лишь один балл — уступила Колумбии (1:2) и разошлась вничью с Венесуэлой (1:1). Зеленые, наоборот, выиграли трижды подряд с общим счетом 7:2 и поднялись на шестое место в таблице. Правда, «Альбиселесте» все равно является безоговорочным фаворитом: в первом круге аргентинцы взяли три очка в Ла-Пасе (3:0) и довели победную серию в противостоянии с боливийцами до четырех встреч. В трех случаях Лео Месси и компания громили соперника. Но на этот раз добиться успеха с крупным результатом вряд ли получится: к этому не располагает ни собственное состояние, ни форма коллектива Оскара Вильегаса.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 2.03.

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