Аргентина — Боливия: два последних матча квалификации ЧМ-2026 принесли «Альбиселесте» поражение и ничью
16 октября в 10-м туре квалификации чемпионата мира-2026 встретятся сборные Аргентины и Боливии. Игра состоится в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль» и стартует в 3.00 по московскому времени. За порядком проследит перуанский судья Кевин Ортега. Телеканал «Матч! Футбол 1» начнет прямой эфир с 2.50 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе аргентинцев: поставить на действующих чемпионов мира можно с коэффициентом 1.06, это около 88% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 29.0 (3%), ничья — за 11.0 (9%).
«Альбиселесте» обыграла Боливию четыре раза подряд — трижды это произошло с разгромным счетом. Верите в сенсацию? Опция Х2 идет за 7.98.
Специалисты считают, что игра получится результативной: тотал больше 3.5 мяча оценили в 1.77, ТМ 3.5 — в 2.03. При этом в линии нет рынка «обе забьют» и обратного варианта.
Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на триумф команды Лионеля Скалони с сухим счетом:
Прогноз и ставка на матч Аргентина — Боливия
В двух предыдущих турах квалификации ЧМ-2026 команда Лионеля Скалони набрала лишь один балл — уступила Колумбии (1:2) и разошлась вничью с Венесуэлой (1:1). Зеленые, наоборот, выиграли трижды подряд с общим счетом 7:2 и поднялись на шестое место в таблице. Правда, «Альбиселесте» все равно является безоговорочным фаворитом: в первом круге аргентинцы взяли три очка в Ла-Пасе (3:0) и довели победную серию в противостоянии с боливийцами до четырех встреч. В трех случаях Лео Месси и компания громили соперника. Но на этот раз добиться успеха с крупным результатом вряд ли получится: к этому не располагает ни собственное состояние, ни форма коллектива Оскара Вильегаса.
Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 2.03.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2