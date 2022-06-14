14 июня сборная Англии постарается ответить Венгрии за поражение в первом туре группового этапа Лиги наций. Новая встреча команд состоится на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и начнется в 21.45 по московскому времени. Увидеть игру в прямом эфире можно благодаря онлайн-платформе «Okko Спорт». Стартовый свисток даст арбитр из Франции Клеман Тюрпен.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы команд и считают Англию абсолютным фаворитом встречи. На победу коллектива Гарета Саутгейта можно поставить с коэффициентом 1.29, это около 77% вероятности исхода. На ничью предложена котировка 5.40 (18%), на успех Венгрии — 13.0 (5%).

Ставка в 1000 рублей на еще одну сенсационную победу венгров в случае их успеха принесет 13 000 рублей и 12 000 рублей чистой прибыли.

Однако есть идея скромнее и надежнее — например, «гости не проиграют» за 3.80.

Также есть несколько солидных вариантов для ставок на успех «волшебных мадьяров» с форой:

Ф2(+1.5) идет за 1.96 , Ф1(-1.5) — за 1.84 ;

Ф2(+2.5) идет за 1.34 , Ф2(-2.5) — за 1.34 .

В первом матче соперники ограничились одним забитым мячом. На ТМ 2.5 коэффициент 1.96, на ТБ 2.5 — 1.90.

Обе команды только в двух матчах из пяти последних обменялись голами с соперниками. Вариант «обе забьют» оценен котировкой 2.60, обратный исход идет за 1.50.

Наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу Англии за 5.00.

Прогноз и ставка на матч Англия — Венгрия

Венгрия отличилась во всех матчах первого круга и могла забить больше, если бы не высококлассные вратари топ-сборных. Команда Марко Росси играет весело и агрессивно, потому что футболисты понимают — от них ничего не ждут, надо получать удовольствие. Никто не расстроится поражению в гостях у Англии, но сидеть и ждать его у своих ворот гости не станут. Они наверняка будут смело идти впереди и что-то да закатят.

Рекомендуемая ставка: Венгрия забьет за 2.25.