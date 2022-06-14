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Англия — Венгрия: прогноз на матч Лиги наций 14 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Англия — Венгрия 14 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Харри Кейн, сборная Англии.
Фото Global Look Press

14 июня сборная Англии постарается ответить Венгрии за поражение в первом туре группового этапа Лиги наций. Новая встреча команд состоится на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и начнется в 21.45 по московскому времени. Увидеть игру в прямом эфире можно благодаря онлайн-платформе «Okko Спорт». Стартовый свисток даст арбитр из Франции Клеман Тюрпен.

Лига наций A. Группа 3
14 июн, 21:45. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Англия
Венгрия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы команд и считают Англию абсолютным фаворитом встречи. На победу коллектива Гарета Саутгейта можно поставить с коэффициентом 1.29, это около 77% вероятности исхода. На ничью предложена котировка 5.40 (18%), на успех Венгрии — 13.0 (5%).

Ставка в 1000 рублей на еще одну сенсационную победу венгров в случае их успеха принесет 13 000 рублей и 12 000 рублей чистой прибыли.

Однако есть идея скромнее и надежнее — например, «гости не проиграют» за 3.80.

Также есть несколько солидных вариантов для ставок на успех «волшебных мадьяров» с форой:

  • Ф2(+1.5) идет за 1.96, Ф1(-1.5) — за 1.84;
  • Ф2(+2.5) идет за 1.34, Ф2(-2.5) — за 1.34.

В первом матче соперники ограничились одним забитым мячом. На ТМ 2.5 коэффициент 1.96, на ТБ 2.5 — 1.90.

Обе команды только в двух матчах из пяти последних обменялись голами с соперниками. Вариант «обе забьют» оценен котировкой 2.60, обратный исход идет за 1.50.

Наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу Англии за 5.00.

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Прогноз и ставка на матч Англия — Венгрия

Венгрия отличилась во всех матчах первого круга и могла забить больше, если бы не высококлассные вратари топ-сборных. Команда Марко Росси играет весело и агрессивно, потому что футболисты понимают — от них ничего не ждут, надо получать удовольствие. Никто не расстроится поражению в гостях у Англии, но сидеть и ждать его у своих ворот гости не станут. Они наверняка будут смело идти впереди и что-то да закатят.

Рекомендуемая ставка: Венгрия забьет за 2.25.

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Нидерланды — Уэльс: прогноз на матч Лиги наций 14 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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