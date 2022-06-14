Англия — Венгрия: прогноз на матч Лиги наций 14 июня 2022 года
14 июня сборная Англии постарается ответить Венгрии за поражение в первом туре группового этапа Лиги наций. Новая встреча команд состоится на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и начнется в 21.45 по московскому времени. Увидеть игру в прямом эфире можно благодаря онлайн-платформе «Okko Спорт». Стартовый свисток даст арбитр из Франции Клеман Тюрпен.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы команд и считают Англию абсолютным фаворитом встречи. На победу коллектива Гарета Саутгейта можно поставить с коэффициентом 1.29, это около 77% вероятности исхода. На ничью предложена котировка 5.40 (18%), на успех Венгрии — 13.0 (5%).
Ставка в 1000 рублей на еще одну сенсационную победу венгров в случае их успеха принесет 13 000 рублей и 12 000 рублей чистой прибыли.
Однако есть идея скромнее и надежнее — например, «гости не проиграют» за 3.80.
Также есть несколько солидных вариантов для ставок на успех «волшебных мадьяров» с форой:
В первом матче соперники ограничились одним забитым мячом. На ТМ 2.5 коэффициент 1.96, на ТБ 2.5 — 1.90.
Обе команды только в двух матчах из пяти последних обменялись голами с соперниками. Вариант «обе забьют» оценен котировкой 2.60, обратный исход идет за 1.50.
Наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу Англии за 5.00.
Прогноз и ставка на матч Англия — Венгрия
Венгрия отличилась во всех матчах первого круга и могла забить больше, если бы не высококлассные вратари топ-сборных. Команда Марко Росси играет весело и агрессивно, потому что футболисты понимают — от них ничего не ждут, надо получать удовольствие. Никто не расстроится поражению в гостях у Англии, но сидеть и ждать его у своих ворот гости не станут. Они наверняка будут смело идти впереди и что-то да закатят.
Рекомендуемая ставка: Венгрия забьет за 2.25.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0