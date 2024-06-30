Англия — Словакия: Саутгейт включит режим суперосторожности
Англия в 1/8 финала чемпионата Европы встретится со Словакией. Игра пройдет 30 июня на «Фельтинс Арене» в Гельзенкирхене, стартовый свисток арбитра Халила Мелера из Турции прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры считают подопечных Гарета Саутгейта однозначными фаворитами: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.45, вероятность такого исхода — около 67%. Выигрыш словаков идет за 10.0 (10%), ничья предложена с гораздо меньшей котировкой 4.30 (23%).
Эксперты почти не сомневаются в проходе Англии в четвертьфинал — этот рынок доступен за 1.17. Выход Словакии в следующий раунд оценен в 5.20.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают существенное превосходство англичан:
• 1:0 — за 4.80;
• 2:0 — за 4.90;
• 1:1 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.74.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.45, обратная опция дана за 1.58.
Прогноз и ставка на матч Англия — Словакия
Англия в трех играх группового этапа отличилась всего дважды — по голу оформила в ворота Сербии и Дании. Подопечные Саутгейта действуют крайне прагматично и, вероятно, в плей-офф будут рисковать еще меньше. Словакия же однозначно будет действовать вторым номером: на групповом этапе команда показала, что может успешно играть низким блоком: не пропустила ни одного мяча от Бельгии (1:0).
Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (1.5) за 2.15.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -