Англия — Словакия: где смотреть матч чемпионата Европы 30 июня 2024 года онлайн в прямом эфире
30 июня сборные Англии и Словакии схлестнутся в 1/8 финала чемпионата Европы. Матч на «Фельтинс Арене» в Гельзенкирхене начнется в 19.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада турецкого арбитра Халила Мелера. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
По мнению букмекеров, англичане — огромные фавориты: их победа в основное время предложена с котировкой 1.45, это примерно 67% вероятности. Успех Словакии можно взять за 10.0 (10%), даже ничья дана за существенно меньшие 4.30 (23%).
Эксперты почти не сомневаются в проходе Англии в четвертьфинал — этот рынок доступен за 1.17. Выход Словакии в следующий раунд оценен в 5.20.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают существенное превосходство англичан:
• 1:0 — за 4.80;
• 2:0 — за 4.90;
• 1:1 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.74.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.45, обратная опция дана за 1.58.
Комбинированный вариант на победу Англии и тотал меньше 2.5 мяча идет за привлекательные 3.05.
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|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
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|0
|0
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|0-0
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4
|Локомотив
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|0
|0
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|0-0
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5
|Спартак
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|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -