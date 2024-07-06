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Англия — Швейцария: прогноз на матч чемпионата Европы 6 июля 2024 года

Прогноз на матч чемпионата Европы Англия — Швейцария 6 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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6 июля фаворит чемпионата Европы сборная Англии в 1/4 финала турнира сыграет с командой Швейцарии. Встреча состоится на «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе, стартовый свисток арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 18.45 мск будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. 1/4 финала
06 июл, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Англия
Швейцария

Аналитики букмекерских компаний отдали предпочтение Англии. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.25, что примерно 44% вероятности исхода. Ничья котируется за 2.95 (34%), успех Швейцарии — за еще большие 4.15 (22%).

Проход команды Гарета Саутгейта в полуфинал предложен за 1.55, попадание коллектива Мурата Якина в четверку сильнейших — за 2.45.

Если швейцарцы не уступят по итогам 90 минут игры, сыграет пари за 1.65. На этом турнире они еще не проигрывали.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.55, ТМ 2.5 — в 1.52. Условие «обе забьют» идет за 2.15, «обе забьют — нет» — за 1.72.

Наиболее вероятный автор гола в составе англичан — Харри Кейн. Его точный удар можно взять за 2.80. У Швейцарии самый опасный — Бриль Эмболо (4.20).

Харри Кейн. Швейцария легко расправилась с Италией и доставит проблем Англии. Команде Саутгейта будет мало одного гола в 1/4 финала

Прогноз и ставка на матч Англия — Швейцария

Англия на этом Евро приучила к тому, что играет очень рационально и осторожно. Прежде ни в одном из четырех матчей команда Гарета Саутгейта не забила больше одного мяча. Швейцария же здорово нейтрализует атакующие порывы соперников: в 11 последних встречах не пропускала больше гола. Учитывая, что на кону полуфинал, соперники покажут закрытый футбол без большого количества забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (2) за 1.90.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
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 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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