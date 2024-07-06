6 июля фаворит чемпионата Европы сборная Англии в 1/4 финала турнира сыграет с командой Швейцарии. Встреча состоится на «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе, стартовый свисток арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 18.45 мск будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерских компаний отдали предпочтение Англии. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.25, что примерно 44% вероятности исхода. Ничья котируется за 2.95 (34%), успех Швейцарии — за еще большие 4.15 (22%).

Проход команды Гарета Саутгейта в полуфинал предложен за 1.55, попадание коллектива Мурата Якина в четверку сильнейших — за 2.45.

Если швейцарцы не уступят по итогам 90 минут игры, сыграет пари за 1.65. На этом турнире они еще не проигрывали.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.55, ТМ 2.5 — в 1.52. Условие «обе забьют» идет за 2.15, «обе забьют — нет» — за 1.72.

Наиболее вероятный автор гола в составе англичан — Харри Кейн. Его точный удар можно взять за 2.80. У Швейцарии самый опасный — Бриль Эмболо (4.20).

Прогноз и ставка на матч Англия — Швейцария

Англия на этом Евро приучила к тому, что играет очень рационально и осторожно. Прежде ни в одном из четырех матчей команда Гарета Саутгейта не забила больше одного мяча. Швейцария же здорово нейтрализует атакующие порывы соперников: в 11 последних встречах не пропускала больше гола. Учитывая, что на кону полуфинал, соперники покажут закрытый футбол без большого количества забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (2) за 1.90.