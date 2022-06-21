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Прогноз на матч чемпионата Европы U-19 Англия — Сербия 22 июня 2022 года

Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Лиам Делап, сборная Англии.
Фото Global Look Press

22 июня в матче второго тура чемпионата Европы U-19 Англия встретится с Сербией. Игра начнется в 21.00 по московскому времени на стадионе «Банска-Бистрица», в прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 20.50 мск.

Чемпионат Европы U19. Группа B
22 июн, 21:00. Stiavnicky (Банска-Быстрица)
Англия U19
Сербия U19

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами англичан. На победу номинальных хозяев коэффициент равен 1.60, это примерно 62% вероятности. На успех сербов дают 5.30 (16%), на ничью — 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 4200 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 2.34.

Слегка выровнять шансы в матче можно с помощью форы — например, Ф1(-1.5) идет за 2.23, а Ф2(+1.5) — за 1.61.

Вариант «обе забьют» заходил в четырех из десяти последних игр при участии Англии, у Сербии таких матчей было семь. Поставить на то, что отличатся обе команды, можно за 1.73, на обратный исход — за 2.03.

В последних десяти матчах Сербии было подано в среднем девять угловых, в играх Англии — семь. Поставить на тотал больше 7.5 углового можно за 1.51.

Наиболее вероятный точный счет матча — победа Англии со счетом 2:0 за 7.50.

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Прогноз и ставка на матч Англия — Сербия

Англичане — это англичане, у них почти не бывает слабых поколений в футболе. Это — не исключение, и оно фаворит группы. Правда, юниоры «Трех львов» редко побеждают в топ-встречах — французам и бельгийцам проиграли, с немцами сыграли вничью. Но Сербия — не топ-сборная, а с такими у подопечных Кита Даунинга разговор короткий.

Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 1.51.

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2
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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