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Англия — Сербия: где смотреть матч чемпионата Европы U-19 22 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы U-19 Англия — Сербия 22 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Вратарь сборной Англии U-19 Мэттью Кокс.

22 июня на чемпионате Европы для игроков не старше 19 лет состоится матч между одним из фаворитов турнира Англией и командой Сербии. Встреча пройдет на стадионе «Банска-Бистрица» в одноименном словацком городе и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт эфира — в 20.50 мск. После первого тура англичане лидируют в группе B, Сербия с одним очком — третья.

Чемпионат Европы U19. Группа B
22 июн, 21:00. Stiavnicky (Банска-Быстрица)
Англия U19
Сербия U19

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Англии шансов победить больше. На викторию молодежки родоначальников футбола коэффициент 1.60, это примерно 62% вероятности исхода. Ничья доступна с котировкой 4.20 (22%), успех Сербии — за чуть большие 5.30 (16%).

Ставка в 1000 рублей на триумф номинальных гостей принесет 5300 рублей выплаты или 4300 чистой прибыли.

Считаете, что сербы остановят фаворита? Х2 идет за 2.34.

В первом туре Англия забила два мяча Австрии, а всего это был ее четвертый из десяти матчей, в котором сыграл ТМ 2.5. На то, что в предстоящем матче соперники оформят меньше трех голов, коэффициент 2.18. На обратный исход — 1.68.

Команды забили во всех матчах, которые провели в этом году. На обмен голами котировка 1.73, на противоположный результат — 2.03.

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Результативный удар англичан в первые 45 минут оценен котировкой 1.59, у сербов этот рынок открыт за 2.50.

Наиболее вероятные точные счета, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу Англии или ничья 1:1 — за 7.60;

  • успех фаворита 2:0 или 2:1 — за 7.70.

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Израиль — Австрия: где смотреть матч чемпионата Европы U-19 22 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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