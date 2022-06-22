22 июня на чемпионате Европы для игроков не старше 19 лет состоится матч между одним из фаворитов турнира Англией и командой Сербии. Встреча пройдет на стадионе «Банска-Бистрица» в одноименном словацком городе и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт эфира — в 20.50 мск. После первого тура англичане лидируют в группе B, Сербия с одним очком — третья.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Англии шансов победить больше. На викторию молодежки родоначальников футбола коэффициент 1.60, это примерно 62% вероятности исхода. Ничья доступна с котировкой 4.20 (22%), успех Сербии — за чуть большие 5.30 (16%).

Ставка в 1000 рублей на триумф номинальных гостей принесет 5300 рублей выплаты или 4300 чистой прибыли.

Считаете, что сербы остановят фаворита? Х2 идет за 2.34.

В первом туре Англия забила два мяча Австрии, а всего это был ее четвертый из десяти матчей, в котором сыграл ТМ 2.5. На то, что в предстоящем матче соперники оформят меньше трех голов, коэффициент 2.18. На обратный исход — 1.68.

Команды забили во всех матчах, которые провели в этом году. На обмен голами котировка 1.73, на противоположный результат — 2.03.

Результативный удар англичан в первые 45 минут оценен котировкой 1.59, у сербов этот рынок открыт за 2.50.

Наиболее вероятные точные счета, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом: