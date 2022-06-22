Англия — Сербия: где смотреть матч чемпионата Европы U-19 22 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
22 июня на чемпионате Европы для игроков не старше 19 лет состоится матч между одним из фаворитов турнира Англией и командой Сербии. Встреча пройдет на стадионе «Банска-Бистрица» в одноименном словацком городе и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт эфира — в 20.50 мск. После первого тура англичане лидируют в группе B, Сербия с одним очком — третья.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Англии шансов победить больше. На викторию молодежки родоначальников футбола коэффициент 1.60, это примерно 62% вероятности исхода. Ничья доступна с котировкой 4.20 (22%), успех Сербии — за чуть большие 5.30 (16%).
Ставка в 1000 рублей на триумф номинальных гостей принесет 5300 рублей выплаты или 4300 чистой прибыли.
Считаете, что сербы остановят фаворита? Х2 идет за 2.34.
В первом туре Англия забила два мяча Австрии, а всего это был ее четвертый из десяти матчей, в котором сыграл ТМ 2.5. На то, что в предстоящем матче соперники оформят меньше трех голов, коэффициент 2.18. На обратный исход — 1.68.
Команды забили во всех матчах, которые провели в этом году. На обмен голами котировка 1.73, на противоположный результат — 2.03.
Результативный удар англичан в первые 45 минут оценен котировкой 1.59, у сербов этот рынок открыт за 2.50.
Наиболее вероятные точные счета, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -