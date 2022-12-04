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Англия — Сенегал: где смотреть матч чемпионата мира 4 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Англия — Сенегал 4 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Харри Кейн и Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press

4 декабря в матче 1/8 финала чемпионата мира сыграют сборные Англии и Сенегала. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 21.45 мск. Главным арбитром встречи назначен Иван Бартон.

Чемпионат мира. 1/8 финала
04 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Англия
Сенегал

Букмекерская компания БЕТСИТИ слабо верит в сенегальцев. Поставить на них можно за 7.30, это примерно 14% вероятности. «Мирный» результат оценили в 4.10 (24%), победу англичан — в 1.55 (62%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 4100 рублей.

Если считаете, что Сенегал сдержит «Трех львов» в основное время и не уступит, оформите ставку за 2.65.

В этом матче можно поставить на проход в четвертьфинал: триумф англичан идет за 1.25, сенегальцев — за 4.40.

Улучшить коэффициент на победу Англии или добавить шансов африканцам можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.93, Ф2(+1) — за 1.97. Однако если победитель выиграет с разницей ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

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На групповом этапе команды сыграли по два «верховых» матча. Но в плей-офф эксперты не ждут результативной встречи, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 2.20, тогда как обратный исход доступен за 1.75.

Обмен голами, по мнению аналитиков, тоже маловероятен — котировка на вариант «обе забьют — нет» всего 1.65.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Англии — за 5.20;

• 2:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 7.40.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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