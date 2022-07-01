Англия — Израиль: прогноз на матч чемпионата Европы U-19 1 июля 2022 года
На чемпионате Европы U-19 остался всего один матч: в финале сойдутся Англия и главная неожиданность турнира — Израиль. Матч пройдет на стадионе «Антон Малатински» в Трнаве. Стартовый свисток арбитра Антониу Нобре из Португалии прозвучит в 21.00 по московскому времени, прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают англичан безусловными фаворитами: коэффициент на победу «Трех львов» в основное время — 1.41, примерно 71% вероятности. На успех Израиля предложена котировка 7.00 (11%). Даже ничья оценена дешевле — всего 5.00 (18%).
Верите в еще одно чудо от израильтян? Ставка в 1000 рублей на победу сине-белых при благополучном исходе принесет 7000 рублей и чистый выигрыш в 6000 рублей.
Также представлен широкий рынок на результаты с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.14, Ф2(+1.5) — за 1.71;
• Ф2(-1.5) можно взять за 15.5, Ф1(+1.5) — за 1.01.
Израиль в полуфинале сенсационно прошел одного из главных фаворитов турнира Францию (2:1). Англия с тем же счетом разобралась с Италией. Финалисты уже встречались на турнире — в игре группового этапа англичане победили 1:0. Считаете, что предстоящий матч тоже получится нерезультативным? Тотал меньше 2.5 гола можно оформить с коэффициентом 2.25, ТБ 2.5 оценен в 1.64.
«Три льва» в полуфинале пропустили первый мяч на турнире, при этом забивает команда немало: девять мячей после четырех игр, в среднем — 2.25 гола за матч. Израиль тоже выступает результативно: оформил восемь мячей, по два в среднем за игру.
Индивидуальный тотал Англии больше 1.5 гола предложен с котировкой 1.48, ИТМ1 (1.5) идет за 2.65. На Израиль эти рынки доступны за 4.00 и 1.24.
Вариант, при котором отличатся обе сборные, оценен в 1.87, «обе забьют — нет» можно взять за 1.93.
Прогноз и ставка на матч Англия — Израиль
Израиль уже сотворил сенсацию в полуфинале, но Англия выступает на турнире прагматично и уверенно. Сборная вряд ли допустит еще одну неожиданность, тем более что уже разобралась на турнире с израильтянами и знает, как с ними играть.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) с коэффициентом 2.14.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -