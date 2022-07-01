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Англия — Израиль: прогноз на матч чемпионата Европы U-19 1 июля 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Европы U-19 Англия — Израиль 1 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Алфи Дивайн в игре за «Тоттенхэм».
Фото Global Look Press

На чемпионате Европы U-19 остался всего один матч: в финале сойдутся Англия и главная неожиданность турнира — Израиль. Матч пройдет на стадионе «Антон Малатински» в Трнаве. Стартовый свисток арбитра Антониу Нобре из Португалии прозвучит в 21.00 по московскому времени, прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы U19. Финал
01 июл, 14:00. Anton Malatinsky Stadion (City Arena) (Трнава)
Раннерс
3:2
Виборг

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают англичан безусловными фаворитами: коэффициент на победу «Трех львов» в основное время — 1.41, примерно 71% вероятности. На успех Израиля предложена котировка 7.00 (11%). Даже ничья оценена дешевле — всего 5.00 (18%).

Верите в еще одно чудо от израильтян? Ставка в 1000 рублей на победу сине-белых при благополучном исходе принесет 7000 рублей и чистый выигрыш в 6000 рублей.

Также представлен широкий рынок на результаты с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.14, Ф2(+1.5) — за 1.71;

• Ф2(-1.5) можно взять за 15.5, Ф1(+1.5) — за 1.01.

Израиль в полуфинале сенсационно прошел одного из главных фаворитов турнира Францию (2:1). Англия с тем же счетом разобралась с Италией. Финалисты уже встречались на турнире — в игре группового этапа англичане победили 1:0. Считаете, что предстоящий матч тоже получится нерезультативным? Тотал меньше 2.5 гола можно оформить с коэффициентом 2.25, ТБ 2.5 оценен в 1.64.

«Три льва» в полуфинале пропустили первый мяч на турнире, при этом забивает команда немало: девять мячей после четырех игр, в среднем — 2.25 гола за матч. Израиль тоже выступает результативно: оформил восемь мячей, по два в среднем за игру.

Индивидуальный тотал Англии больше 1.5 гола предложен с котировкой 1.48, ИТМ1 (1.5) идет за 2.65. На Израиль эти рынки доступны за 4.00 и 1.24.

Вариант, при котором отличатся обе сборные, оценен в 1.87, «обе забьют — нет» можно взять за 1.93.

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Прогноз и ставка на матч Англия — Израиль

Израиль уже сотворил сенсацию в полуфинале, но Англия выступает на турнире прагматично и уверенно. Сборная вряд ли допустит еще одну неожиданность, тем более что уже разобралась на турнире с израильтянами и знает, как с ними играть.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) с коэффициентом 2.14.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
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