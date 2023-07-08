Англия — Испания: прогноз на финал молодежного чемпионата Европы 8 июля 2023 года
8 июля пройдет финал чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. В матче за трофей на стадионе «Батуми Арена» в Грузии встретятся Англия и Испания. Стартовый свисток норвежского арбитра Эспен Эскос прозвучит в 19.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили явного фаворита встречи: поставить на победу номинальных хозяев можно за 2.66, что составляет примерно 36% вероятности. Успех «красной фурии» предложен с практически идентичной котировкой 2.71 (35%). Коэффициент на ничью — 3.32 (29%).
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Итоговый триумф «молодых львов» в турнире идет за 1.89, Испании — за 1.91.
С каким счетом закончится финал? Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:
• 1:1 дали за 5.80;
• 0:0 — за 7.50;
• 1:0 в пользу Англии или Испании — за одинаковые 8.25.
Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 доступен за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.75.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих сборных оценили в 1.83, обратный рынок — за 1.96.
Прогноз и ставка на финал молодежного чемпионата Европы Англия — Испания
Команды показывают отличную игру: британцы победили во всех матчах на турнире, испанцы лишь в одном допустили ничью. Также сборные отличались в каждом поединке, а в полуфиналах выдали результативные представления — «молодые львы» вонзили три мяча Израилю, «красная фурия» воткнула пять Украине. В топ-3 Евро по системе «гол+пас» находится два испанца Серхио Гомес и Абель Руис (у обоих 3+2), а также англичанин Морган Гиббс-Уайт (1+3).
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.83.
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|И
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0
|0
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|0-0
|0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -