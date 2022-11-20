Прогноз на матч чемпионата мира Англия — Иран 21 ноября 2022 года

21 ноября сборная Англии дебютирует на чемпионате мира в Катаре. Их соперником станет сборная Ирана. Матч начнется в 16.00 по московскому времени на стадионе «Халифа». В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 15.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в англичан. Поставить на команду Гарета Саутгейта можно за 1.33, это примерно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.00 (20%), виктория Ирана — за 13.5 (5%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5000 рублей.

Если считаете, что иранцы не уступят в матче, оформите ставку за 3.60.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.12, Ф2(+1.5) — за 1.80.

«Верх» по голам прошел всего в двух из десяти последних матчей Ирана. Тотал меньше 2.5 мяча доступен за 1.67.

Эксперты считают, что обмен голами в этой встрече очень маловероятен — вариант «обе забьют» идет за 3.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу англичан за 4.40.

Прогноз и ставка на матч Англия — Иран

Англичане не побеждают уже шесть матчей подряд, но на чемпионате мира свои законы. К тому же в соперниках невысокий по уровню Иран, у которого пусть и неплохая оборона (7 пропущенных за 10 матчей), настоящую проверку на прочность она еще не проходила. У англичан же большой расчет на Харри Кейн — логично ждать гол от него.

Рекомендуемая ставка: гол Кейна за 1.85.