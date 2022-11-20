Англия — Иран: прогноз на матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года
21 ноября сборная Англии дебютирует на чемпионате мира в Катаре. Их соперником станет сборная Ирана. Матч начнется в 16.00 по московскому времени на стадионе «Халифа». В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 15.45 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в англичан. Поставить на команду Гарета Саутгейта можно за 1.33, это примерно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.00 (20%), виктория Ирана — за 13.5 (5%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5000 рублей.
Если считаете, что иранцы не уступят в матче, оформите ставку за 3.60.
Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.12, Ф2(+1.5) — за 1.80.
«Верх» по голам прошел всего в двух из десяти последних матчей Ирана. Тотал меньше 2.5 мяча доступен за 1.67.
Эксперты считают, что обмен голами в этой встрече очень маловероятен — вариант «обе забьют» идет за 3.00.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу англичан за 4.40.
Прогноз и ставка на матч Англия — Иран
Англичане не побеждают уже шесть матчей подряд, но на чемпионате мира свои законы. К тому же в соперниках невысокий по уровню Иран, у которого пусть и неплохая оборона (7 пропущенных за 10 матчей), настоящую проверку на прочность она еще не проходила. У англичан же большой расчет на Харри Кейн — логично ждать гол от него.
Рекомендуемая ставка: гол Кейна за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2