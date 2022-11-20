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Англия — Иран: прогноз на матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Англия — Иран 21 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Харри Кейн и Мэйсон Маунт.
Фото Global Look Press

21 ноября сборная Англии дебютирует на чемпионате мира в Катаре. Их соперником станет сборная Ирана. Матч начнется в 16.00 по московскому времени на стадионе «Халифа». В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 15.45 мск.

Чемпионат мира. Группа B
21 нояб, 16:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Англия
Иран

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в англичан. Поставить на команду Гарета Саутгейта можно за 1.33, это примерно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.00 (20%), виктория Ирана — за 13.5 (5%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5000 рублей.

Если считаете, что иранцы не уступят в матче, оформите ставку за 3.60.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.12, Ф2(+1.5) — за 1.80.

«Верх» по голам прошел всего в двух из десяти последних матчей Ирана. Тотал меньше 2.5 мяча доступен за 1.67.

Эксперты считают, что обмен голами в этой встрече очень маловероятен — вариант «обе забьют» идет за 3.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу англичан за 4.40.

Харри Кейн. Англия — Иран: Азмуну и Ко не конкурировать с Кейном

Прогноз и ставка на матч Англия — Иран

Англичане не побеждают уже шесть матчей подряд, но на чемпионате мира свои законы. К тому же в соперниках невысокий по уровню Иран, у которого пусть и неплохая оборона (7 пропущенных за 10 матчей), настоящую проверку на прочность она еще не проходила. У англичан же большой расчет на Харри Кейн — логично ждать гол от него.

Рекомендуемая ставка: гол Кейна за 1.85.

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Катар — Эквадор: где смотреть матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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