«Амкал» и 2Drots сыграют в БЕТСИТИ Кубке России. Какие у них шансы на победу?
Российский футбол раздвинул границы и впустил в свой мир медийные команды. В ближайшем розыгрыше БЕТСИТИ Кубка России примут участие два самых известных блогерских клуба — «Амкал» и 2Drots. Они стартуют в турнире с 1/256 финала и поборются за победу, — с таким громким заявлением выступил один из создателей 2Drots Евгений Бабенко.
Реален ли успех непрофессиональных команд в Кубке? Коэффициенты на их успех — сокрушительно велики.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Амкала» и 2Drots на победу в Кубке страны одинаково низкими. Поставить на них уже сейчас можно за котировку 500. На ближайшие к ним профессиональные клубы — «Шинник», «Родину», «Кубань», КАМАЗ, «Динамо» Махачкала и «Волгу» из Ульяновска — коэффициент 300.
Самая высокая вероятность — увидеть победу «Зенита». На чемпионов России принимаются ставки за 3.80. На московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА — 8.00, на «Локомотив» — 9.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1