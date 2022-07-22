«Амкал» и 2Drots сыграют в БЕТСИТИ Кубке России. Какие у них шансы на победу?

Российский футбол раздвинул границы и впустил в свой мир медийные команды. В ближайшем розыгрыше БЕТСИТИ Кубка России примут участие два самых известных блогерских клуба — «Амкал» и 2Drots. Они стартуют в турнире с 1/256 финала и поборются за победу, — с таким громким заявлением выступил один из создателей 2Drots Евгений Бабенко.

Реален ли успех непрофессиональных команд в Кубке? Коэффициенты на их успех — сокрушительно велики.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Амкала» и 2Drots на победу в Кубке страны одинаково низкими. Поставить на них уже сейчас можно за котировку 500. На ближайшие к ним профессиональные клубы — «Шинник», «Родину», «Кубань», КАМАЗ, «Динамо» Махачкала и «Волгу» из Ульяновска — коэффициент 300.

Самая высокая вероятность — увидеть победу «Зенита». На чемпионов России принимаются ставки за 3.80. На московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА — 8.00, на «Локомотив» — 9.00.