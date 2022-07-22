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Сегодня, 16:15

«Амкал» и 2Drots сыграют в БЕТСИТИ Кубке России. Какие у них шансы на победу?

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин в матче против «Амкала».
Фото Сайт ФК «Динамо»

Российский футбол раздвинул границы и впустил в свой мир медийные команды. В ближайшем розыгрыше БЕТСИТИ Кубка России примут участие два самых известных блогерских клуба — «Амкал» и 2Drots. Они стартуют в турнире с 1/256 финала и поборются за победу, — с таким громким заявлением выступил один из создателей 2Drots Евгений Бабенко.

Реален ли успех непрофессиональных команд в Кубке? Коэффициенты на их успех — сокрушительно велики.

Гильермо Абаскаль, &laquo;Спартак&raquo;. У «Спартака» ворох проблем перед матчем в Краснодаре. Абаскаль снова останется без победы?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Амкала» и 2Drots на победу в Кубке страны одинаково низкими. Поставить на них уже сейчас можно за котировку 500. На ближайшие к ним профессиональные клубы — «Шинник», «Родину», «Кубань», КАМАЗ, «Динамо» Махачкала и «Волгу» из Ульяновска — коэффициент 300.

Самая высокая вероятность — увидеть победу «Зенита». На чемпионов России принимаются ставки за 3.80. На московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА — 8.00, на «Локомотив» — 9.00.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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