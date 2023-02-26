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«Альмерия» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 26 февраля 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Альмерия» — «Барселона» 26 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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«Барселона».
Фото Global Look Press

26 февраля «Барселона» в 23-м туре ла лиги сразится с «Альмерией». Игра пройдет на поле стадиона «Лос Хуэгос Медитерранеос» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Мигель Анхель Ортис Аньяс.

Испания. Лига 1. 23-й тур
26 февр, 20:30. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Барселона

Букмекеры считают «Барселону» абсолютным фаворитом встречи. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.43, что приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.30 (19%), успех «Альмерии» — за 7.20 (11%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 7200 рублей, а чистая прибыль составит 6200 рублей.

Правда, в восьми из девяти последних очных матчах «Барса» обыгрывала «Альмерию» с разницей в два и более мяча: Ф2(-1.5) идет за 2.13, Ф2(-2.5) — за 3.70.

Четыре из пяти предыдущих встреч в чемпионате Испании с участием красно-белых завершились «верхом» по голам. На тотал больше 2.5 мяча котировка — 1.59, на ТМ 2.5 — 2.45.

«Альмерия» занимает предпоследнее место в ла лиге, но забивает на уровне середняков турнира — 27 мячей в 22 играх или 1.22 гола за 90 минут. На результативный удар аутсайдера можно поставить за 1.61.

Впрочем, нельзя забывать о силе каталонской обороны — «блауграна» пропустила всего семь мячей в этом сезоне. На вариант «обе забьют — нет» коэффициент — 2.02.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Барселоны» за 7.20.

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Прогноз и ставка на матч «Альмерия» — «Барселона»

На неделе «Барселона» проиграла «Манчестер Юнайтед» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы (1:2) и покинула турнир. Теперь каталонцы могут сосредоточиться на двух соревнованиях: чемпионате и Кубке Испании. В ла лиге у сине-гранатовых комфортные семь очков преимущества над «Реалом» и матч в запасе. Победа над «Альмерией» принесет команде Хави отрыв в 10 баллов от главного преследователя.

Обыграть предпоследнюю команду Испании для Левандовски и компании будет делом техники. В первом круге «Барса» расправилась с красно-белыми со счетом 2:0 при незабитом Робертом пенальти. Всего это была девятая подряд победа над этим соперником, восемь из которых добыты с разницей минимум в два мяча.

Несмотря на поражение от «МЮ», в чемпионате каталонцы на коне: выиграли семь последних матчей с разницей 11:1. «Альмерия» же проиграла три встречи подряд (5:11), а всего после паузы на ЧМ одержала одну победу в восьми играх.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.13.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Альмерия
ФК Барселона
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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