«Альмерия» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 26 февраля 2023 года
26 февраля «Барселона» в 23-м туре ла лиги сразится с «Альмерией». Игра пройдет на поле стадиона «Лос Хуэгос Медитерранеос» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Мигель Анхель Ортис Аньяс.
Букмекеры считают «Барселону» абсолютным фаворитом встречи. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.43, что приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.30 (19%), успех «Альмерии» — за 7.20 (11%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 7200 рублей, а чистая прибыль составит 6200 рублей.
Правда, в восьми из девяти последних очных матчах «Барса» обыгрывала «Альмерию» с разницей в два и более мяча: Ф2(-1.5) идет за 2.13, Ф2(-2.5) — за 3.70.
Четыре из пяти предыдущих встреч в чемпионате Испании с участием красно-белых завершились «верхом» по голам. На тотал больше 2.5 мяча котировка — 1.59, на ТМ 2.5 — 2.45.
«Альмерия» занимает предпоследнее место в ла лиге, но забивает на уровне середняков турнира — 27 мячей в 22 играх или 1.22 гола за 90 минут. На результативный удар аутсайдера можно поставить за 1.61.
Впрочем, нельзя забывать о силе каталонской обороны — «блауграна» пропустила всего семь мячей в этом сезоне. На вариант «обе забьют — нет» коэффициент — 2.02.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Барселоны» за 7.20.
Прогноз и ставка на матч «Альмерия» — «Барселона»
На неделе «Барселона» проиграла «Манчестер Юнайтед» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы (1:2) и покинула турнир. Теперь каталонцы могут сосредоточиться на двух соревнованиях: чемпионате и Кубке Испании. В ла лиге у сине-гранатовых комфортные семь очков преимущества над «Реалом» и матч в запасе. Победа над «Альмерией» принесет команде Хави отрыв в 10 баллов от главного преследователя.
Обыграть предпоследнюю команду Испании для Левандовски и компании будет делом техники. В первом круге «Барса» расправилась с красно-белыми со счетом 2:0 при незабитом Робертом пенальти. Всего это была девятая подряд победа над этим соперником, восемь из которых добыты с разницей минимум в два мяча.
Несмотря на поражение от «МЮ», в чемпионате каталонцы на коне: выиграли семь последних матчей с разницей 11:1. «Альмерия» же проиграла три встречи подряд (5:11), а всего после паузы на ЧМ одержала одну победу в восьми играх.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.13.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2