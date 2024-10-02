Алексей Бабичев из PARI рассказал, как букмекеры помогают сделать спорт доступнее для всех
2 октября на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» Алексей Бабичев, директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI, привел примеры, как благотворительный фонд «Пари и побеждай» помогает сделать спорт доступным для людей вне зависимости от обстоятельств и ограничений.
«В России около 11 млн людей с инвалидностью, а каждый 12-й житель страны — это взрослый или ребенок. Мы хотим, чтобы они тоже имели возможность системно заниматься и наслаждаться спортом, поэтому в июне этого года создали благотворительный фонд «Пари и побеждай». Здесь у нас четыре основных направления: помощь в адаптивном спорте, создание локальной инфраструктуры, поддержка ветеранов спорта и зеленые инициативы. Например, 1 октября, в День пожилого человека, мы с фондом «Дополнительное время» запустили проект «Это все еще я». Для одного из первых героев проекта — 95-летнего теннисиста Владимира Рубцова — компенсировали расходы на занятия любимым видом спорта на ближайшие три года».
Также Алексей Бабичев рассказал о других точечных инициативах, которые помогут улучшить ситуацию с доступностью спорта, и важности сотрудничества со звездами для развития благотворительности.
«Вместе с телеканалом «Матч ТВ» в конце августа на игру «Пари НН» — «Зенит» мы пригласили переводчицу на жестовый язык, чтобы люди с нарушениями слуха были в равных условиях с теми, у кого таких сложностей нет. Это позволило вовлечь глухих болельщиков и их семьи, дать им возможность наслаждаться не только картинкой игры, но и работой профессиональных комментаторов.
Также в ближайшее время мы планируем запустить благотворительный проект с амбассадором фонда «Пари и побеждай», двукратным обладателем Кубка Стэнли Михаилом Сергачевым. В целом привлечение звезд из мира спорта и партнеров в лице федеральных каналов помогает сделать наш голос громче. Чем активнее мы будем рассказывать про подобные проекты, тем больше людей будут видеть проблему и стараться принять участие в ее решении. Так что и помощи станет больше".
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1