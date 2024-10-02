Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:25

Алексей Бабичев из PARI рассказал, как букмекеры помогают сделать спорт доступнее для всех

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Бабичев.
Алексей Бабичев.
1/2

2 октября на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» Алексей Бабичев, директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI, привел примеры, как благотворительный фонд «Пари и побеждай» помогает сделать спорт доступным для людей вне зависимости от обстоятельств и ограничений.

«В России около 11 млн людей с инвалидностью, а каждый 12-й житель страны — это взрослый или ребенок. Мы хотим, чтобы они тоже имели возможность системно заниматься и наслаждаться спортом, поэтому в июне этого года создали благотворительный фонд «Пари и побеждай». Здесь у нас четыре основных направления: помощь в адаптивном спорте, создание локальной инфраструктуры, поддержка ветеранов спорта и зеленые инициативы. Например, 1 октября, в День пожилого человека, мы с фондом «Дополнительное время» запустили проект «Это все еще я». Для одного из первых героев проекта — 95-летнего теннисиста Владимира Рубцова — компенсировали расходы на занятия любимым видом спорта на ближайшие три года».

Алексей Бабичев.

Также Алексей Бабичев рассказал о других точечных инициативах, которые помогут улучшить ситуацию с доступностью спорта, и важности сотрудничества со звездами для развития благотворительности.

«Вместе с телеканалом «Матч ТВ» в конце августа на игру «Пари НН» — «Зенит» мы пригласили переводчицу на жестовый язык, чтобы люди с нарушениями слуха были в равных условиях с теми, у кого таких сложностей нет. Это позволило вовлечь глухих болельщиков и их семьи, дать им возможность наслаждаться не только картинкой игры, но и работой профессиональных комментаторов.

Также в ближайшее время мы планируем запустить благотворительный проект с амбассадором фонда «Пари и побеждай», двукратным обладателем Кубка Стэнли Михаилом Сергачевым. В целом привлечение звезд из мира спорта и партнеров в лице федеральных каналов помогает сделать наш голос громче. Чем активнее мы будем рассказывать про подобные проекты, тем больше людей будут видеть проблему и стараться принять участие в ее решении. Так что и помощи станет больше".

Прогнозы на спорт
Читайте также
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Ни дня без привозов Миски, «армейская» погоня и буллитная развязка. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - ЦСКА
«Локомотив» победил «Оренбург» в Кубке благодаря дублю Пиняева
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Девушка Алексея Миранчука пожаловалась на жизнь в США
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Неожиданное поражение «Салавата»
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 - : -
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости