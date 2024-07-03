Александр Мюллер — Даниил Медведев: россиянин одержит еще одну убедительную победу
3 июля во втором круге Уимблдона прошлогодний полуфиналист турнира Даниил Медведев из России сыграет с французом Александром Мюллером. Встреча начнется не ранее 15:30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 1-0 в пользу Медведева.
Он же считается абсолютным фаворитом предстоящего матча. На победу Даниила можно поставить с коэффициентом 1.01 — это наименьшее из возможных значений. Вероятность данного исхода — более 99%. Успех Мюллера котируется за 16.0 (1%).
Эксперты не верят, что соперники разыграют хотя бы 30 геймов. ТБ 29.5 идет за 2.00, ТМ 29.5 — за 1.72.
Победа Медведева с форой (-8.5) гейма доступна за 1.70. Если Мюллер не уступит с разницей больше девяти геймов, пройдет ставка за 2.15.
На счет 3:0 в пользу Даниила котировка скромная — 1.36. На то, что француз отберет у российского теннисиста хотя бы партию, коэффициент 3.15.
Также высока вероятность, что Медведев серьезно превзойдет соперника по количеству подач навылет. Его триумф по этому показателю с форой (-.7.5) идет за 1.75. Ф1(+7.5) оценен в 1.95.
Прогноз и ставка на матч Александр Мюллер — Даниил Медведев
Медведев очень уверенно стартовал на Уимблдоне, в первом круге в трех сетах обыграв Александра Ковачевича из США. Даниил четырежды брейканул соперника и ни разу не отдал свою подачу. За всю игру у Ковачевича было всего три брейк-пойнта, все — в одном гейме.
Мюллер тоже победил 3:0 — соотечественника Гастона. Но в той встрече соперники прилично покуролесили: на двоих противники 11 раз взяли подачи друг друга, отыграв еще столько же брейк-пойнтов. Оба держались на тоненького. Думаю, Медведеву не составит труда брать подачи француза, который не обладает серьезной мощью. Победа будет легкой.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-8.5) за 1.70.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -