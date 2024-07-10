Алекс де Минаур — Новак Джокович: повреждение не позволит австралийцу навязать борьбу
10 июля самый титулованный теннисист планеты Новак Джокович в четвертьфинале Уимблдона сыграет с австралийцем Алексом де Минауром. Встреча начнется не ранее 17.00 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Счет личного противостояния пока в пользу Джоковича — 2-1.
Также серб считается фаворитом предстоящего матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35, вероятность этого исхода — примерно 74%. Успех де Минаура идет за 3.45 (26%).
На то, что в этой встрече будет разыграно 39 и больше геймов, котировка 1.87. Если же считаете, что теннисисты завершат встречу раньше, возьмите ТМ 38.5 за 1.93.
Триумф Джоковича с форой (-4.5) гейма доступен за 1.83, выигрыш де Минаура с (+4.5) оценен в 1.98.
Если австралиец выиграет хотя бы один сет, сыграет пари за 1.40. Если же серб закроет соперника в трех партиях, пройдет ставка за 2.95.
Неплохой коэффициент предложен на тай-брейк в этом матче — 1.55.
Прогноз и ставка на матч Алекс де Минаур — Новак Джокович
Де Минаур впервые в карьере пробился в восьмерку сильнейших на Уимблдоне, но перед четвертьфиналом состояние его здоровья находится под большим вопросом. На матчболе против Филса Алекс оступился и, прихрамывая, сел на стул. После этого он покачал головой в сторону своего бокса.
Возможно, встреча с Новаком вовсе не состоится, но даже если она стартует, вряд ли с повреждением у Алекса будет много шансов не только на победу, но и в целом на борьбу. Скорее всего, Джокович победит очень уверенно.
Рекомендуемая ставка: победа Джоковича 3:1 или 3:0 за 1.72.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0
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|0-0
|0
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -