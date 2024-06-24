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Албания — Испания: «Орлы» клюнут «Фурию», но Мората и компания победят

Прогноз на матч чемпионата Европы Албания — Испания 24 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Сборная Испании.
Фото Getty Images

24 июня в третьем туре Евро-2024 лидер группы B Испания сыграет с Албанией. Поединок пройдет на «Меркур Шпиль-Арене» в Дюссельдорфе и начнется в 22.00 по московскому времени. Соперников рассудит рефери из Швеции Гленн Нюберг. Прямую трансляцию встречи покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке. Другие участники квартета — Италия и Хорватия, занимающие второе и последнее места соответственно.

Чемпионат Европы. Группа B
24 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Албания
Испания

Аналитики уверены в победе «Красной фурии». На успех команды Луиса де ла Фуэнте можно поставить с коэффициентом 1.46, вероятность такого исхода — примерно 67%. Ничья доступна за 4.81 (20%), триумф «Орлов» — за 7.22 (13%).

На то, что андердог наберет очки (1Х), предложено сыграть за 2.88.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.81, ТМ 2.5 — в 2.04. Обмен голами идет за 2.05, обратный рынок — за 1.80.

Эксперты считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу испанцев. На этот результат дали котировку 6.56.

Сборная Испании. Испания показала эталонную игру против Италии. Дерзкая Албания больше не вызовет восхищений

Прогноз и ставка на матч Албания — Испания

Испания — безоговорочный фаворит. «Фурия» забила как минимум дважды в шести из восьми предыдущих официальных поединков и часто побеждала с разницей в два мяча. Но и албанцы не так просты, как кажутся. «Орлы» отличились в восьми из девяти последних официальных матчей. В очной встрече соперники покажут веселый футбол с несколькими голами.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.81.

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2
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4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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