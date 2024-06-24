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Албания — Испания: где смотреть матч чемпионата Европы 24 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Албания — Испания 24 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Сборная Албании.
Фото Getty Images

24 июня в матче третьего тура Евро-2024 лидер группы B Испания сыграет против Албании. Начало встречи на «Меркур Шпиль-Арене» в Дюссельдорфе — в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр поединка — швед Гленн Нюберг. Прямую трансляцию можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке. Другие соперники команд по квартету — Италия и Хорватия, занимающие второе и последнее места соответственно.

Чемпионат Европы. Группа B
24 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Албания
Испания

Букмекеры сулят три очка парням Луиса де ла Фуэнте. На победу Испании представлен коэффициент 1.46, что соответствует примерно 67% вероятности. Ничья предложена за 4.81 (20%), выигрыш албанцев — за 7.22 (13%).

Непоражение андердога (1Х) доступно за 2.88.

Успех напарников Альваро Мораты с форой (-1) дали за 1.81. Ф(+1) на Кристьяна Аслани и компанию — за 2.17.

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Результативный дебют «Фурии» получил котировку 1.40, а первый гол от «Орлов» — 3.50.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.81, ТМ 2.5 — в 2.04. Рынок «обе забьют» идет за 2.05, обратный вариант — за 1.80.

Эксперты считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу испанцев. На этот результат дали котировку 6.56.

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