Албания — Испания: где смотреть матч чемпионата Европы 24 июня 2024 года онлайн в прямом эфире
24 июня в матче третьего тура Евро-2024 лидер группы B Испания сыграет против Албании. Начало встречи на «Меркур Шпиль-Арене» в Дюссельдорфе — в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр поединка — швед Гленн Нюберг. Прямую трансляцию можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке. Другие соперники команд по квартету — Италия и Хорватия, занимающие второе и последнее места соответственно.
Букмекеры сулят три очка парням Луиса де ла Фуэнте. На победу Испании представлен коэффициент 1.46, что соответствует примерно 67% вероятности. Ничья предложена за 4.81 (20%), выигрыш албанцев — за 7.22 (13%).
Непоражение андердога (1Х) доступно за 2.88.
Успех напарников Альваро Мораты с форой (-1) дали за 1.81. Ф(+1) на Кристьяна Аслани и компанию — за 2.17.
Результативный дебют «Фурии» получил котировку 1.40, а первый гол от «Орлов» — 3.50.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.81, ТМ 2.5 — в 2.04. Рынок «обе забьют» идет за 2.05, обратный вариант — за 1.80.
Эксперты считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу испанцев. На этот результат дали котировку 6.56.
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1
|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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