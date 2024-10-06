Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Алавес» — «Барселона»: баски еще ни разу не уступили дома в этом сезоне

Прогноз на матч ла лиги «Алавес» — «Барселона» 6 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Антонио Бланко («Алавес»).
Фото Getty Images

6 октября «Барселона» навестит «Алавес» в девятом туре чемпионата Испании. Встреча состоится на стадионе «Мендисорроса» и начнется в 17.15 по московскому времени. Главный судья — Мигель Анхель Ортис Арьяс. Телеканал «Матч! Футбол 2» начнет прямой эфир с 17.10 мск.

Испания. Ла Лига. 9-й тур
06 окт, 17:15. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Барселона

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе каталонцев: поставить на сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.57, что составляет около 59% вероятности. Выигрыш «Алавеса» оценили в 5.20 (19%). Ничью предложили с котировкой 4.50 (22%).

В прошлом туре «Барса» влетела «Осасуне» (2:4). Верите, что баски тоже отберут очки у лидера ла лиги? Опция 1X доступна за 2.41.

Эксперты не сомневаются, что разборка на стадионе «Мендисорроса» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.30.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.68. Обратный рынок дали за 2.12.

Игорь Акинфеев (ЦСКА). ЦСКА проиграл «Динамо» на «ВТБ Арене» четыре раза подряд. В этом сезоне армейцы уступили в гостях только «Краснодару»

Прогноз и ставка на матч «Алавес» — «Барселона»

Сине-гранатовые пробили верх по голам во всех играх нынешнего сезона кроме одной — против «Хетафе» (1:0). Теперь они встретятся с «Алавесом», который в позапрошлом туре едва не отнял очки у «Реала» (2:3). На стадионе «Мендисорроса» баски пока не уступили ни разу, но каталонцы сделают все, чтобы эта серия прервалась — в прошлые выходные они влетели «Осасуне» (2:4) в Памплоне и просто не могут позволить себе еще одну осечку. Можно не сомневаться, что звезды атаки «Барсы» проявят себя во всей красе, но хозяева точно будут огрызаться и способны создать лидеру ла лиги проблемы. А значит матч получится богатым на моменты и голы.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.95 (если забьют ровно трижды — будет возврат).

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Алавес
ФК Барселона
Читайте также
В Азербайджане депутаты попросили МИД страны пересмотреть сотрудничество с США
В СМИ рассказали о даче Чекалиной признательных показаний на первом допросе
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Нетаньяху назвал позором слова Макрона о прекращении поставок оружия Израилю
Популярное видео
Евгений Бюрюков — новый спортивный директор «Металлурга»
Неожиданное поражение «Салавата»
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
2
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
3
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
6
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 2 : 2
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 1 : 0
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 3 : 0
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 2 : 0
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 - : -
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости