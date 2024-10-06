«Алавес» — «Барселона»: баски еще ни разу не уступили дома в этом сезоне
6 октября «Барселона» навестит «Алавес» в девятом туре чемпионата Испании. Встреча состоится на стадионе «Мендисорроса» и начнется в 17.15 по московскому времени. Главный судья — Мигель Анхель Ортис Арьяс. Телеканал «Матч! Футбол 2» начнет прямой эфир с 17.10 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе каталонцев: поставить на сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.57, что составляет около 59% вероятности. Выигрыш «Алавеса» оценили в 5.20 (19%). Ничью предложили с котировкой 4.50 (22%).
В прошлом туре «Барса» влетела «Осасуне» (2:4). Верите, что баски тоже отберут очки у лидера ла лиги? Опция 1X доступна за 2.41.
Эксперты не сомневаются, что разборка на стадионе «Мендисорроса» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.30.
Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.68. Обратный рынок дали за 2.12.
Прогноз и ставка на матч «Алавес» — «Барселона»
Сине-гранатовые пробили верх по голам во всех играх нынешнего сезона кроме одной — против «Хетафе» (1:0). Теперь они встретятся с «Алавесом», который в позапрошлом туре едва не отнял очки у «Реала» (2:3). На стадионе «Мендисорроса» баски пока не уступили ни разу, но каталонцы сделают все, чтобы эта серия прервалась — в прошлые выходные они влетели «Осасуне» (2:4) в Памплоне и просто не могут позволить себе еще одну осечку. Можно не сомневаться, что звезды атаки «Барсы» проявят себя во всей красе, но хозяева точно будут огрызаться и способны создать лидеру ла лиги проблемы. А значит матч получится богатым на моменты и голы.
Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.95 (если забьют ровно трижды — будет возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
2
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
3
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
6
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|3 : 0
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|2 : 0
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1