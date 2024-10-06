6 октября «Барселона» навестит «Алавес» в девятом туре чемпионата Испании. Встреча состоится на стадионе «Мендисорроса» и начнется в 17.15 по московскому времени. Главный судья — Мигель Анхель Ортис Арьяс. Телеканал «Матч! Футбол 2» начнет прямой эфир с 17.10 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе каталонцев: поставить на сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.57, что составляет около 59% вероятности. Выигрыш «Алавеса» оценили в 5.20 (19%). Ничью предложили с котировкой 4.50 (22%).

В прошлом туре «Барса» влетела «Осасуне» (2:4). Верите, что баски тоже отберут очки у лидера ла лиги? Опция 1X доступна за 2.41.

Эксперты не сомневаются, что разборка на стадионе «Мендисорроса» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.30.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.68. Обратный рынок дали за 2.12.

Прогноз и ставка на матч «Алавес» — «Барселона»

Сине-гранатовые пробили верх по голам во всех играх нынешнего сезона кроме одной — против «Хетафе» (1:0). Теперь они встретятся с «Алавесом», который в позапрошлом туре едва не отнял очки у «Реала» (2:3). На стадионе «Мендисорроса» баски пока не уступили ни разу, но каталонцы сделают все, чтобы эта серия прервалась — в прошлые выходные они влетели «Осасуне» (2:4) в Памплоне и просто не могут позволить себе еще одну осечку. Можно не сомневаться, что звезды атаки «Барсы» проявят себя во всей красе, но хозяева точно будут огрызаться и способны создать лидеру ла лиги проблемы. А значит матч получится богатым на моменты и голы.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.95 (если забьют ровно трижды — будет возврат).

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