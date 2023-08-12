Эксперты считают, что новый клуб Малкома помешает Роналду взять первый трофей с «Аль-Насром»
12 августа «Аль-Хиляль» Малкома и «Аль-Наср» Криштиану Роналду сразятся в финале Кубка арабских чемпионов. Игра начнется в 18.00 по московскому времени на Международном стадионе имени Короля Фахда. В России встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 17.55 мск. Главным арбитром назначен марокканец Редуан Джийед.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что трофей заберет «Аль-Хиляль». На его победу в основное время предстоящей встречи можно поставить с коэффициентом 2.45, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.55 (26%), успех «Аль-Насра» — за 3.00 (33%).
При ставке в 1000 рублей на Роналду и компанию в случае его выигрыша выплата составит 3000 рублей.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.92. К слову, «Аль-Хиляль» пробил «верх» в четырех последних матчах турнира.
Вариант «обе забьют» оценен в 1.70, «обе забьют — нет» — в 2.17.
Наиболее вероятный автор гола, конечно, Криштиану Роналду — 2.20. Также ударный коэффициент на два и более удара в створ в его исполнении — 1.95. На забитый Малкомом мяч принимаются ставки примерно с такой же котировкой, как и на Мане — 3.40 против 3.30.
На победу «Аль-Хиляля» в матче с учетом серии пенальти можно поставить за 1.78, на выигрыш «Аль-Насра» — за 2.05.
Прогноз и ставка на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»
Криштиану Роналду продолжает исправно забивать в Саудовской Аравии — в пяти матчах Кубка арабских чемпионов он отличился четырежды. Безусловно, португалец захочет стать лицом финала и получить приз лучшему игроку турнира. Для этого он будет часто брать игру на себя: бить, идти в дриблинг, при надобности ругаться и выпрашивать.
«Аль-Хиляль» будет всеми силами останавливать главную звезду соперника. Конечно, тактика мелкого фола будет использоваться как одно из главных оружий. Поэтому два нарушения правил Роналду точно заработает. С таким-то коэффициентом такой вариант попробовать стоит точно.
Рекомендуемая ставка: Роналду заработает больше одного фола за 2.55.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0