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«Аль-Ахли» — «Реал»: прогноз на матч Клубного ЧМ 8 февраля 2023 года

Прогноз на матч Клубного ЧМ «Аль-Ахли» — «Реал» 8 февраля 2023 года
Артем Белинин
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Карим Бензема.
Фото Global Look Press

8 февраля в полуфинале Клубного чемпионата мира встретятся «Реал» и «Аль-Ахли». Игра начнется в 22.00 по московскому времени в Спортивном комплексе Мулая Абдуллы в городе Рабат, Марокко. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 21.55 мск. Главный арбитр встречи — Андрес Матонте.

Клубный ЧМ. 1/2 финала
08 февр, 22:00. Prince Moulay Abdellah Stadium (Рабат)
Аль-Ахли Каир
Реал

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами сливочных. Поставить на них можно за 1.33, это 75% вероятности. Ничью оценили в 5.00 (20%), успех «Аль-Ахли» — в 10.5 (5%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 5000 рублей.

Если считаете, что египтяне не проиграют, оформите ставку за 3.30.

Для этого матча доступна линия на проход в финал: триумф «Реала» оценили всего в 1.14, их соперников — в 5.80.

Улучшить котировку на победу мадридцев или добавить шансов египтянам можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.90, Ф2(-1.5) — также за 1.90.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, коэффициент на ТБ 2.5 — 1.73.

Вариант «обе забьют» маловероятен и предложен за 2.20.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Реала» за 5.70.

Тибо Куртуа. «Аль-Ахли» — «Реал»: без Бензема и Куртуа у Мадрида нет шансов?

Прогноз и ставка на матч «Аль-Ахли» — «Реал»

У «Реала» целый лазарет травмированных — вылетели Куртуа, Бензема, Менди, Васкес, Азар и Милитао. Кроме того, они пропустили в восьми из 13 матчей после чемпионата мира — им стоит задуматься над обороной. А пока они думают, дерзкий «Аль-Ахли» наверняка навяжет борьбу. К тому же египтяне забили уже четыре мяча на КЧМ и явно мечтают прошить «Реал». Но и на ответный гол у королевского клуба сил точно хватит.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.20.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Спартак

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Спартак

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Краснодар

 6
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 16 1 3
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