«Аль-Ахли» — «Реал»: прогноз на матч Клубного ЧМ 8 февраля 2023 года
8 февраля в полуфинале Клубного чемпионата мира встретятся «Реал» и «Аль-Ахли». Игра начнется в 22.00 по московскому времени в Спортивном комплексе Мулая Абдуллы в городе Рабат, Марокко. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 21.55 мск. Главный арбитр встречи — Андрес Матонте.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами сливочных. Поставить на них можно за 1.33, это 75% вероятности. Ничью оценили в 5.00 (20%), успех «Аль-Ахли» — в 10.5 (5%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 5000 рублей.
Если считаете, что египтяне не проиграют, оформите ставку за 3.30.
Для этого матча доступна линия на проход в финал: триумф «Реала» оценили всего в 1.14, их соперников — в 5.80.
Улучшить котировку на победу мадридцев или добавить шансов египтянам можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.90, Ф2(-1.5) — также за 1.90.
Эксперты не сомневаются в результативности встречи, коэффициент на ТБ 2.5 — 1.73.
Вариант «обе забьют» маловероятен и предложен за 2.20.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Реала» за 5.70.
Прогноз и ставка на матч «Аль-Ахли» — «Реал»
У «Реала» целый лазарет травмированных — вылетели Куртуа, Бензема, Менди, Васкес, Азар и Милитао. Кроме того, они пропустили в восьми из 13 матчей после чемпионата мира — им стоит задуматься над обороной. А пока они думают, дерзкий «Аль-Ахли» наверняка навяжет борьбу. К тому же египтяне забили уже четыре мяча на КЧМ и явно мечтают прошить «Реал». Но и на ответный гол у королевского клуба сил точно хватит.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2