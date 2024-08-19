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«Акрон» — «Рубин»: три недели назад тольяттинцы крупно проиграли казанцам в Кубке России

Прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Рубин» 19 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Акрон».
Фото Официальный сайт ФК «Акрон»

19 августа «Акрон» и «Рубин» встретятся в пятом туре РПЛ. Поединок пройдет на «Самара Арене», стартовый свисток судьи Егора Егорова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru начнется в 17.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Рубин

Аналитики букмекеров склоняются к победе «Рубина»: это событие предложили за 2.40, что составляет примерно 38% вероятности. Успех команды Заура Тедеева идет за 3.05 (33%). Котировка на ничью — 3.45 (29%).

Выигрыш «Акрона» с форой (0) доступен за 2.13. Эту же опцию для казанцев можно взять за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.77. «Обе забьют» представили за 1.85, коэффициент на обратный вариант — 1.97.

Три недели назад парни Рашида Рахимова разгромили тольяттинцев в Кубке России (4:0). Рынок на то, что Мирлинд Даку и компания опять оформят больше 1.5 гола, оценили в 2.40.

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Прогноз и ставка на матч «Акрон» — «Рубин»

Тольяттинцы обменялись голами с соперниками в трех играх этого лета из шести. Казанцы — в таком же количестве встреч. Также обе команды входят в топ-3 самых результативных во второй половине таблицы. Три недели назад «Рубин» разгромил «Акрон» в первом туре группового этапа Кубке России (4:0), но такой крупный счет во многом объясняется тем, что оба тренера провели ротацию состава. Поединок в чемпионате пройдет совершенно в другом ключе: парни Заура Тедеева будут настроены поквитаться за провал на «Ак Барс Арене», коллектив Рашида Рахимова — прервать трехматчевую серию без побед. Сохранить ворота сухими не удастся никому.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.85.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
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Манфред Угальде

Спартак

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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Евгений Марков

Факел

 3 1 0
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Сергей Брызгалов

Факел

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