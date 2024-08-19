«Акрон» — «Рубин»: три недели назад тольяттинцы крупно проиграли казанцам в Кубке России
19 августа «Акрон» и «Рубин» встретятся в пятом туре РПЛ. Поединок пройдет на «Самара Арене», стартовый свисток судьи Егора Егорова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru начнется в 17.20 мск.
Аналитики букмекеров склоняются к победе «Рубина»: это событие предложили за 2.40, что составляет примерно 38% вероятности. Успех команды Заура Тедеева идет за 3.05 (33%). Котировка на ничью — 3.45 (29%).
Выигрыш «Акрона» с форой (0) доступен за 2.13. Эту же опцию для казанцев можно взять за 1.73.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.77. «Обе забьют» представили за 1.85, коэффициент на обратный вариант — 1.97.
Три недели назад парни Рашида Рахимова разгромили тольяттинцев в Кубке России (4:0). Рынок на то, что Мирлинд Даку и компания опять оформят больше 1.5 гола, оценили в 2.40.
Прогноз и ставка на матч «Акрон» — «Рубин»
Тольяттинцы обменялись голами с соперниками в трех играх этого лета из шести. Казанцы — в таком же количестве встреч. Также обе команды входят в топ-3 самых результативных во второй половине таблицы. Три недели назад «Рубин» разгромил «Акрон» в первом туре группового этапа Кубке России (4:0), но такой крупный счет во многом объясняется тем, что оба тренера провели ротацию состава. Поединок в чемпионате пройдет совершенно в другом ключе: парни Заура Тедеева будут настроены поквитаться за провал на «Ак Барс Арене», коллектив Рашида Рахимова — прервать трехматчевую серию без побед. Сохранить ворота сухими не удастся никому.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.85.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|3 : 0
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0