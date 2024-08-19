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«Акрон» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 19 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Акрон» — «Рубин» 19 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Рубин».
Фото Официальный сайт ФК «Рубин»

19 августа на «Самара Арене» состоится игра пятого тура РПЛ между «Акроном» и «Рубином». Арбитр Егор Егоров даст стартовый свисток в 17.30 по московскому времени. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru начнут прямой эфир с 17.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Рубин

Специалисты отдали предпочтение гостям: взять победу казанцев можно с коэффициентом 2.40, вероятность такого итога — примерно 38%. Ничья доступна за 3.45 (29%), триумф «Акрона» — за 3.05 (33%).

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.77.

Опцию «обе забьют» оценили в 1.85, обратный вариант — в 1.97.

Всех, кто верит, что команда Заура Тедеева наберет очки, ждет соответствующий рынок за 1.60.

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В первой домашней игре в РПЛ тольяттинцы всухую влетели «Динамо» (0:2). На то, что хозяева снова не отличатся ни разу, можно сыграть за 3.00.

Первый гол в исполнении «Акрона» представлен в линии за 2.12. На то, что счет откроет «Рубин», дали котировку 1.90. Вариант «никто» предложили за 9.50.

Три наиболее вероятных результата матча указывают на выигрыш парней Рашида Рахимова или ничью:

  • 1:1 — за 6.50;
  • 1:0 — за 8.00;
  • 0:0 — за 8.50.
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РПЛ
ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
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«Акрон» — «Рубин»: три недели назад тольяттинцы крупно проиграли казанцам в Кубке России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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26 тур
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29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

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Спартак

 4
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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

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Динамо

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Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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Евгений Марков

Факел

 3 1 0
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