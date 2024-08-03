«Акрон» — «Динамо»: чаще бело-голубых на старте РПЛ отличился только «Зенит»
3 августа «Акрон» и «Динамо» откроют программу третьего тура РПЛ. Команды встретятся на «Самара Арене», стартовый свисток судьи Павла Шадыханова прозвучит в 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru начнется в 14.50 мск.
Аналитики букмекеров склоняются к победе «Динамо»: это событие предложили за 1.88, что составляет примерно 49% вероятности. Успех команды Заура Тедеева идет за 3.90 (26%). Котировка на ничью — 4.05 (25%).
Выигрыш бело-голубых с форой (-1) доступен за 2.45. Ф(+1) на «Акрон» можно взять за 1.57.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.35. «Обе забьют» представили за 1.60, коэффициент на обратный вариант — 2.35.
В первом туре тольяттинцы дважды огорчили «Локомотив», во втором — «Факел». Рынок на то, что Солтмурад Бакаев и компания опять оформят больше одного гола, оценили в 1.80.
Прогноз и ставка на матч «Акрон» — «Динамо»
В середине недели обе команды провалились в первом туре группового этапа Кубка России: бело-голубые нарвались на разгром от «Спартака» (0:3), парни Заура Тедеева крупно влетели «Рубину» (0:4). Отчасти это можно объяснить тем, что и москвичи, и тольяттинцы провели ротацию состава. К очному поединку клубы подойдут совсем в другом настроении.
Для «Акрона» это будет первый в истории домашний матч в РПЛ, пусть и пройдет он на «Самара Арене». До этого дебютанты ярко проявили себя на выезде: едва не отняли очки у «Локомотива» (2:3) и испортили «Факелу» открытие нового стадиона (2:0). В каждой из этих игр Солтмурад Бакаев и компания оформили по два гола.
Коллектив Марцела Лички на старте чемпионата тоже встретился с воронежцами и железнодорожниками и победил с одинаковым счетом (3:1). Больше «Динамо» в первых двух турах забил только «Зенит», а Бителло делит лидерство с Венделом в списке лучших ассистентов с четырьмя результативными пасами. При этом бело-голубым ни разу не удалось сохранить ворота сухими — не стоит сомневаться, что дерзкие новички лиги тоже как следует напрягут Андрея Лунева.
Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.92.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0