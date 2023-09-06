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Сегодня, 11:35

«Ак Барс» — «Сочи»: где смотреть матч КХЛ 6 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Ак Барс» — «Сочи» 6 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Константин Лучевников.
Фото Global Look Press

6 сентября в очередном матче КХЛ «Ак Барс» схлестнется с «Сочи». Встреча команд состоится на льду «Татнефть Арены» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Старт трансляции в 18.45 мск.

Андрей Рублев. Рублев выиграл у Медведева два из трех последних матчей. Но бороться с Даниилом на US Open он не готов

«Ак Барс» — безоговорочный фаворит матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу казанцев по итогам 60 минут чистого времени можно поставить за 1.30, вероятность этого исхода — около 77%. Успех «Сочи» котируется за 8.75 (8%), ничья идет за 6.40 (15%).

Ставка в 1000 рублей на южан в случае их сенсационного выигрыша принесет выплату в 8750 рублей.

При этом даже на то, что они не проиграют в основное время, коэффициент крупный — 3.31.

Намного интереснее выглядит вариант Ф2(+2.5) за 1.80. Если же считаете, что «Ак Барс» победит в этой встрече с разницей минимум в три шайбы, возьмите Ф1(-2.5) за 2.00.

Дмитрий Кугрышев. «Лада» — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 6 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

В прошлом сезоне в обоих матчах между командами было заброшено более пяти шайб. ТБ 5.5 оценен в 1.91, ТМ 5.5 — в 1.89.

Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 3.5 гола предложен за 1.69. Два результативных броска гостей доступны за 1.88.

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«Лада» — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 6 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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13 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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