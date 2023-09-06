6 сентября в очередном матче КХЛ «Ак Барс» схлестнется с «Сочи». Встреча команд состоится на льду «Татнефть Арены» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Старт трансляции в 18.45 мск.

«Ак Барс» — безоговорочный фаворит матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу казанцев по итогам 60 минут чистого времени можно поставить за 1.30, вероятность этого исхода — около 77%. Успех «Сочи» котируется за 8.75 (8%), ничья идет за 6.40 (15%).

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При этом даже на то, что они не проиграют в основное время, коэффициент крупный — 3.31.

Намного интереснее выглядит вариант Ф2(+2.5) за 1.80. Если же считаете, что «Ак Барс» победит в этой встрече с разницей минимум в три шайбы, возьмите Ф1(-2.5) за 2.00.

В прошлом сезоне в обоих матчах между командами было заброшено более пяти шайб. ТБ 5.5 оценен в 1.91, ТМ 5.5 — в 1.89.

Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 3.5 гола предложен за 1.69. Два результативных броска гостей доступны за 1.88.

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