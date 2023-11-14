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Сегодня, 12:15

«Ак Барс» — СКА: где смотреть матч КХЛ 14 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Ак Барс» — СКА 14 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки СКА в матче с «Нефтехимиком».
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram

«Ак Барс» и СКА 14 ноября проведут второй очный поединок в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ. Команды сразятся в Казани на льду «Татнефть Арены», игра начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.55 мск.

Роман Рукавишников (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 14 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех коллектива Зинэтулы Билялетдинова в основное время можно с коэффициентом 2.35, что составляет приблизительно 41% вероятности. Выигрыш петербуржцев предложен с котировкой 2.70 (36%), ничья идет за 3.95 (23%).

Триумф коллектива из Казани с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.80, этот рынок на СКА оценен в 2.00.

Также вы можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.78, Ф2(0) — за 2.02;

•Ф1(-1) — за 2.89, Ф2(+1) — за 1.40.

Вадим Шипачев (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). «Ак Барс» — СКА: прогноз на матч КХЛ 14 ноября 2023 года

Тотал больше 4.5 гола идет за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.06.

Вероятность дополнительного времени оценена в 3.95, вариант «овертайма не будет» доступен за 1.25.

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«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 14 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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