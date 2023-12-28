«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 28 декабря 2023 года
28 декабря лидер Восточной конференции КХЛ «Металлург» отправится на выезд в Казань, где встретится с «Ак Барсом». Игра пройдет на «Татнефть Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18.45 мск покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».
По мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET, у хозяев чуть больше шансов на победу: поставить на успех команды Зинэтулы Билялетдинова в основное время можно с коэффициентом 2.24, это примерно 43% вероятности. Выигрыш «Магнитки» можно взять за 2.79 (34%), ничья доступна за 3.99 (23%).
Также вы можете поставить на триумф любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов: этот рынок на хозяев идет за 1.75, на гостей — за 2.07.
Доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.12;
• Ф1(-1) — за 2.71, Ф2(+1) — за 1.45.
Эксперты ждут результативный поединок: тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19.
Вероятность овертайма оценена в 3.99, обратный вариант предложен с котировкой 1.24.
Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Металлург»
Противостояние команд не отличается высокой результативностью: в шести из последних 10 встреч соперники не преодолели отметку даже в пять заброшенных шайб на двоих. Также с малым количеством голов закончилась и единственное противостояние команд в этом сезоне — «Металлург» выиграл (3:0). Также оппоненты мало отличаются в последнее время: «Ак Барс» в предыдущих пяти матчах лишь раз забил больше двух раз, «Магнитка» — дважды в семи поединках.
Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.88.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5