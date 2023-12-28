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Сегодня, 09:15

«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 28 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 28 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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28 декабря лидер Восточной конференции КХЛ «Металлург» отправится на выезд в Казань, где встретится с «Ак Барсом». Игра пройдет на «Татнефть Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18.45 мск покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

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По мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET, у хозяев чуть больше шансов на победу: поставить на успех команды Зинэтулы Билялетдинова в основное время можно с коэффициентом 2.24, это примерно 43% вероятности. Выигрыш «Магнитки» можно взять за 2.79 (34%), ничья доступна за 3.99 (23%).

Также вы можете поставить на триумф любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов: этот рынок на хозяев идет за 1.75, на гостей — за 2.07.

Доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.12;

• Ф1(-1) — за 2.71, Ф2(+1) — за 1.45.

Эксперты ждут результативный поединок: тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19.

Вероятность овертайма оценена в 3.99, обратный вариант предложен с котировкой 1.24.

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Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Металлург»

Противостояние команд не отличается высокой результативностью: в шести из последних 10 встреч соперники не преодолели отметку даже в пять заброшенных шайб на двоих. Также с малым количеством голов закончилась и единственное противостояние команд в этом сезоне — «Металлург» выиграл (3:0). Также оппоненты мало отличаются в последнее время: «Ак Барс» в предыдущих пяти матчах лишь раз забил больше двух раз, «Магнитка» — дважды в семи поединках.

Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.88.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
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«Барыс» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 28 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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