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«Ак Барс» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 12 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ 12 сентября 2023 года «Ак Барс» — «Динамо» Минск
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Александр Радулов («Ак Барс»).
Фото Телеграм-канал «Ак Барса», Telegram

12 сентября «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ примет одну из самых веселых команд чемпионата — минское «Динамо». Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть Арены» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на коллектив Зинэтулы Билялетдинова в основное время можно с коэффициентом 1.54, что составляет примерно 63% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 5.00 (19%), даже ничья идет за чуть меньшие 4.90 (18%).

В прошлом сезоне соперники обменялись победами в овертайме: выигрыш «Ак Барса» с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.32. Этот рынок на «Динамо» оценен в 3.39.

Также вы можете присмотреться к одному из множества вариантов ставок на исход с форой:

• Ф1(-1.5) — за 1.93, Ф2(+1.5) — за 1.87;

• Ф1(-2.5) — за 2.70, Ф2(+2.5) — за 1.43.

Эксперты предвкушают результативный поединок: тотал больше 5.5 шайбы дали за 1.95, ТМ 5.5 — за 1.78. На данный момент оппоненты входят в топ-5 самых скорострельных в КХЛ.

В прошлогодней регулярке обе встречи команд завершились в овертайме. Вероятность увидеть овертайм 12 сентября в Казани оценили в 4.90, обратный вариант идет за 1.17.

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Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Динамо»

Поединок в Казани обещает быть жарким: на старте сезона обе команды очень много забивают и составляют топ-2 по результативности в КХЛ. За четыре встречи минчане настреляли уже 19 голов, казанцы — 16, а в среднем за игру они отличаются 4.75 раза и ровно четыре соответственно. Также Виталий Пинчук из «Динамо» и Вадим Шипачев из «Ак Барса» входят в топ-5 лучших бомбардиров КХЛ. Гости в этом сезоне еще ни разу не забрасывали меньше четырех шайб за матч, хозяева — меньше трех.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.95.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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Антон Заболотный

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Краснодар

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П
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Максим Кузьмин

Балтика

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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