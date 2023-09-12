12 сентября «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ примет одну из самых веселых команд чемпионата — минское «Динамо». Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть Арены» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на коллектив Зинэтулы Билялетдинова в основное время можно с коэффициентом 1.54, что составляет примерно 63% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 5.00 (19%), даже ничья идет за чуть меньшие 4.90 (18%).

В прошлом сезоне соперники обменялись победами в овертайме: выигрыш «Ак Барса» с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.32. Этот рынок на «Динамо» оценен в 3.39.

Также вы можете присмотреться к одному из множества вариантов ставок на исход с форой:

• Ф1(-1.5) — за 1.93, Ф2(+1.5) — за 1.87;

• Ф1(-2.5) — за 2.70, Ф2(+2.5) — за 1.43.

Эксперты предвкушают результативный поединок: тотал больше 5.5 шайбы дали за 1.95, ТМ 5.5 — за 1.78. На данный момент оппоненты входят в топ-5 самых скорострельных в КХЛ.

В прошлогодней регулярке обе встречи команд завершились в овертайме. Вероятность увидеть овертайм 12 сентября в Казани оценили в 4.90, обратный вариант идет за 1.17.

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Динамо»

Поединок в Казани обещает быть жарким: на старте сезона обе команды очень много забивают и составляют топ-2 по результативности в КХЛ. За четыре встречи минчане настреляли уже 19 голов, казанцы — 16, а в среднем за игру они отличаются 4.75 раза и ровно четыре соответственно. Также Виталий Пинчук из «Динамо» и Вадим Шипачев из «Ак Барса» входят в топ-5 лучших бомбардиров КХЛ. Гости в этом сезоне еще ни разу не забрасывали меньше четырех шайб за матч, хозяева — меньше трех.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.95.

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