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Сегодня, 12:15

«Ак Барс» — «Динамо» Минск: где смотреть матч КХЛ 12 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ 12 сентября 2023 года «Ак Барс» — «Динамо» Минск
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов.
Фото Телеграм-канал «Динамо» Минск, Telegram

12 сентября на льду «Татнефть Арены» сойдутся самые результативные команды текущего сезона КХЛ — «Ак Барс» и минское «Динамо». После четырех туров соперники составляют топ-2 самых забивных клубов регулярки. Матч в Казани начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. СКА — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 12 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают подопечных Зинэтулы Билялетдинова серьезными фаворитами: коэффициент на их триумф в основное время — 1.54, что составляет примерно 63% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 5.00 (19%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 4.90 (18%).

В прошлом сезоне соперники обменялись победами в овертайме с одинаковым счетом (3:2): выигрыш «Ак Барса» в предстоящем матче с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.32. Этот рынок на «Динамо» оценен в 3.39. При этом в текущем сезоне только минчанам однажды не хватило трех периодов для выявления сильнейшего.

Также вы можете присмотреться к одному из множества вариантов ставок на исход с форой:

• Ф1(-1.5) — за 1.93, Ф2(+1.5) — за 1.87;

• Ф1(-2.5) — за 2.70, Ф2(+2.5) — за 1.43.

Александр Радулов (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). «Ак Барс» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 12 сентября 2023 года

Эксперты предвкушают результативный поединок: тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.95, ТМ 5.5 — за 1.78. На данный момент оппоненты входят в топ-5 самых скорострельных и в топ-2 самых забивных в чемпионате.

В прошлогодней регулярке обе встречи команд завершились в овертайме. Вероятность увидеть овертайм 12 сентября в Казани оценена в 4.90, обратный вариант идет за 1.17.

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«Локомотив» — «Куньлунь»: прогноз на матч КХЛ 12 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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