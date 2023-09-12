12 сентября на льду «Татнефть Арены» сойдутся самые результативные команды текущего сезона КХЛ — «Ак Барс» и минское «Динамо». После четырех туров соперники составляют топ-2 самых забивных клубов регулярки. Матч в Казани начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают подопечных Зинэтулы Билялетдинова серьезными фаворитами: коэффициент на их триумф в основное время — 1.54, что составляет примерно 63% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 5.00 (19%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 4.90 (18%).

В прошлом сезоне соперники обменялись победами в овертайме с одинаковым счетом (3:2): выигрыш «Ак Барса» в предстоящем матче с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.32. Этот рынок на «Динамо» оценен в 3.39. При этом в текущем сезоне только минчанам однажды не хватило трех периодов для выявления сильнейшего.

Также вы можете присмотреться к одному из множества вариантов ставок на исход с форой:

• Ф1(-1.5) — за 1.93, Ф2(+1.5) — за 1.87;

• Ф1(-2.5) — за 2.70, Ф2(+2.5) — за 1.43.

Эксперты предвкушают результативный поединок: тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.95, ТМ 5.5 — за 1.78. На данный момент оппоненты входят в топ-5 самых скорострельных и в топ-2 самых забивных в чемпионате.

В прошлогодней регулярке обе встречи команд завершились в овертайме. Вероятность увидеть овертайм 12 сентября в Казани оценена в 4.90, обратный вариант идет за 1.17.

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