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«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз на матч финала КХЛ 19 апреля 2023 года

Прогноз на матч финала КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА 19 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Владислав Каменев (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

19 апреля пройдет второй матч финальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Стартовая игра противостояния осталась за командой Зинэтулы Билялетдинова, которая разгромила армейцев (4:1). Предстоящая встреча состоится в Казани на «Татнефть Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime.

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Букмекеры считают красно-синих небольшими фаворитами предстоящего поединка: поставить на триумф ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.39, что составляет примерно 40% вероятности. Успех казанцев доступен с котировкой 2.75 (35%), ничья оценена в 3.70 (25%).

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Парни Билялетдинова неплохо выступают против армейцев: москвичи обыграли соперника в основное время лишь однажды за последние пять встреч, три из которых завершились викториями «Ак Барса» в основное время. Поставить на очередное непоражение хозяев можно за 1.57.

Предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.09, Ф2(+1.5) — за 1.21;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.38, Ф1(+1.5) — за 1.29.

Также доступны ставки на итоговый триумф команд в турнире. Рынок на чемпионство ЦСКА оценен в 2.10, на победу «Ак Барса» — в 1.73.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА

До серии с казанцами армейцы в финале Западной конференции уверенно разобрались с сильнейшим клубом регулярного чемпионата СКА, выиграв два последних матча с общим счетом 10:3. Также ЦСКА показывает отличную игру в атаке: в топ-5 бомбардиров плей-офф находятся сразу три игрока москвичей — Михаил Григоренко, Максим Мамин и Никита Нестеров. Красно-синие в этом сезоне уже обыгрывали «Ак Барс» на его льду в рамках регулярки. Также гости в этом плей-офф еще ни разу не проигрывали в серии 0:2.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА в матче за 1.80.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
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