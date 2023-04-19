19 апреля пройдет второй матч финальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Стартовая игра противостояния осталась за командой Зинэтулы Билялетдинова, которая разгромила армейцев (4:1). Предстоящая встреча состоится в Казани на «Татнефть Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime.

Букмекеры считают красно-синих небольшими фаворитами предстоящего поединка: поставить на триумф ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.39, что составляет примерно 40% вероятности. Успех казанцев доступен с котировкой 2.75 (35%), ничья оценена в 3.70 (25%).

Ждете вторую победу «Ак Барса»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш хозяев при благоприятном исходе принесет 2750 рублей.

Парни Билялетдинова неплохо выступают против армейцев: москвичи обыграли соперника в основное время лишь однажды за последние пять встреч, три из которых завершились викториями «Ак Барса» в основное время. Поставить на очередное непоражение хозяев можно за 1.57.

Предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.09, Ф2(+1.5) — за 1.21;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.38, Ф1(+1.5) — за 1.29.

Также доступны ставки на итоговый триумф команд в турнире. Рынок на чемпионство ЦСКА оценен в 2.10, на победу «Ак Барса» — в 1.73.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА

До серии с казанцами армейцы в финале Западной конференции уверенно разобрались с сильнейшим клубом регулярного чемпионата СКА, выиграв два последних матча с общим счетом 10:3. Также ЦСКА показывает отличную игру в атаке: в топ-5 бомбардиров плей-офф находятся сразу три игрока москвичей — Михаил Григоренко, Максим Мамин и Никита Нестеров. Красно-синие в этом сезоне уже обыгрывали «Ак Барс» на его льду в рамках регулярки. Также гости в этом плей-офф еще ни разу не проигрывали в серии 0:2.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА в матче за 1.80.