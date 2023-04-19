19 апреля пройдет второй матч финальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Стартовая игра противостояния осталась за командой Зинэтулы Билялетдинова, которая разгромила армейцев 4:1. Предстоящая встреча состоится в Казани на «Татнефть Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime.

Букмекеры считают красно-синих небольшими фаворитами предстоящего поединка: поставить на триумф ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.39, что составляет примерно 40% вероятности. Успех казанцев доступен с котировкой 2.75 (35%), ничья оценена в 3.70 (25%).

Ожидаете, что ЦСКА сравняет счет в серии? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благоприятном исходе принесет 2390 рублей.

Парни Билялетдинова неплохо выступают против армейцев: москвичи обыграли соперника в основное время лишь однажды за последние пять встреч, три из которых завершились победами «Ак Барса» в основное время. Поставить на очередное непоражение хозяев можно за 1.57.

Предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.09, Ф2(+1.5) — за 1.21;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.38, Ф1(+1.5) — за 1.29.

Аналитики сомневаются, что второй матч серии получится результативным: тотал больше 4.5 гола доступен за 2.16, ТМ 4.5 — за 1.69. Прошлая игра неожиданно завершилась разгромной победой казанцев (4:1).

Вероятность дополнительного времени эксперты оценили в 3.70, «овертайма не будет» можно взять за 1.27. В 10 последних очных играх оппоненты выходили за пределы основного времени лишь дважды.

Также доступны ставки на итоговый триумф команд в турнире. Рынок на чемпионство ЦСКА оценен в 2.10, на победу «Ак Барса» — в 1.73. Армейцы — чемпионы прошлого розыгрыша Кубка Гагарина и вышли в финал турнира уже в пятый раз подряд.